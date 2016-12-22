МВД возбудило дело из-за попыток сорвать показ «Матильды»

МВД возбудило уголовное дело в связи с попытками заставить киносети отказать от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ст.179 УК России («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Причиной стали угрозы в отношении собственников кинотеатров и зрителей.

Источник РБК сообщил, что фигурантом нового уголовного дела стал лидер организации «Христианское государство — святая Русь» Александр Калинин, ранее задержанный по подозрению в поджогах автомобилей.

«Матильда», предпремьерный показ которой прошел на этой неделе — лента режиссера Алексея Учителя о якобы имевшем месте романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. С критикой фильма выступили православные активисты, а также депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Они указывали, что лента оскорбляет чувства верующих, поскольку Николай II причислен к лику святых.

Противники фильма устраивали шествия, распространяли листовки. В середине сентября некоторые из них сожгли автомобили возле офиса Константина Добрынина — адвоката Учителя.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».



В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.



Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.



Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.



В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».



Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

