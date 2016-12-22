МВД возбудило дело из-за попыток сорвать показ «Матильды»

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ст.179 УК России («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Причиной стали угрозы в отношении собственников кинотеатров и зрителей.
Источник РБК сообщил, что фигурантом нового уголовного дела стал лидер организации «Христианское государство — святая Русь» Александр Калинин, ранее задержанный по подозрению в поджогах автомобилей.
«Матильда», предпремьерный показ которой прошел на этой неделе — лента режиссера Алексея Учителя о якобы имевшем месте романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. С критикой фильма выступили православные активисты, а также депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Они указывали, что лента оскорбляет чувства верующих, поскольку Николай II причислен к лику святых.
Противники фильма устраивали шествия, распространяли листовки. В середине сентября некоторые из них сожгли автомобили возле офиса Константина Добрынина — адвоката Учителя.
«Христианское государство — Святая Русь»
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».