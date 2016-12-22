В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании

В Роттердаме власти отменили рок-концерт из-за обнаруженного возле концертного зала автобуса с испанскими номерами. В нем полиция нашла газовые баллоны

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэрию Роттердама, концерт рок-группы Allah-Las был отменен из-за угрозы теракта. Возле концертного зала полиция обнаружила автобус с испанскими номерами, внутри которого были найдены газовые баллоны.

Представитель мэрии сообщил, на пресс-конференции, что водитель автобуса задержан.

Особые меры предосторожности в Роттердаме были приняты после того, как полиция получила сообщение от испанских коллег, что на концерте калифорнийской группы может быть совершен теракт. Пока местные власти не уточняют, есть ли взаимосвязь между информацией из Испании и обнаруженным автобусом.

17 августа террористической атаке подверглась Барселона. В этот день микроавтобус сбил пешеходов на бульваре Рамбла в центре города. Водитель бросил машину и скрылся с места преступления. Жертвами теракта стали 14 человек, еще более 130 получили ранения.

Позже стало известно, что в доме, который террористы использовали в качестве своей базы, произошел взрыв. Работавшие на месте происшествия криминалисты обнаружили в развалинах большое количество газовых баллонов, а также взрывчатку «Мать Сатаны», которая нередко использовалась боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации).