Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 58,92 EUR Нал. 70,16 69,20 USD Бирж. 59,07 -0,01 EUR Бирж. 69,73 +0,21 USD ЦБ. 59,13 +0,09 EUR ЦБ. 69,56 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1958,52 +0,57% РТС 1044,61 +0,50% Brent 52,53 +1,66% DJIA 21813,46 -0,39% Nasdaq 6278,40 -0,30% FTSE 7382,65 +0,01%
В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании
Лента новостей
СМИ назвали причину смерти российского посла в Судане 00:01, Политика ЦСКА пятый год подряд сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 23 авг, 23:44, Спорт В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании 23 авг, 23:43, Общество Глава Большого театра пообещал добиться личной встречи с Серебренниковым 23 авг, 23:41, Общество МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью российского посла 23 авг, 23:25, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 23 авг, 23:14, Партнерский материал Полиция задержала виновника ДТП на Волоколамском шоссе 23 авг, 23:14, Общество Угроза каждому: как госфинансирование культуры приводит к преступлениям 23 авг, 23:07, Общество В ЮАР пройдет первый легальный аукцион по продаже рогов носорога 23 авг, 22:55, Бизнес Посла России в Судане нашли мертвым в его доме 23 авг, 22:55, Политика Мединский сообщил о допросе работников Минкультуры по делу Серебренникова 23 авг, 22:48, Общество Шойгу показали кустарное оружие боевиков в Сирии 23 авг, 22:32, Технологии и медиа В Петербурге арестовали основателя кооператива «Семейный капитал» 23 авг, 22:05, Общество Посольство США рассказало о перспективах возврата выдачи виз в регионах 23 авг, 21:54, Политика Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Янг Бойз». Онлайн 23 авг, 21:45, Спорт Говорухин прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино 23 авг, 21:34, Общество Кардинал-посредник: зачем в Россию приезжал второй человек в Ватикане 23 авг, 21:34, Политика Экс-посол России в США назвал «бредом» обвинения в шпионаже 23 авг, 21:15, Политика Ростуризм решил проблему с заселением клиентов Ted Travel в Турции 23 авг, 21:12, Общество Глава Службы безопасности Украины посчитал необходимыми визы для россиян 23 авг, 21:09, Политика Мутко раскритиковал работу Манчини в «Зените» 23 авг, 21:06, Спорт В Бразилии затонуло перевозившее десятки пассажиров судно 23 авг, 20:50, Общество Таможня отреагировала на сообщение о задержании Алексашенко 23 авг, 20:32, Общество Выбор миллиардера: какие акции покупали хедж-фонды во втором квартале 23 авг, 20:14, Деньги Клиентов защитят от брокеров через норматив ликвидности 23 авг, 20:14, Финансы «Мосводосток» отправил 350 бригад ликвидировать последствия ливня 23 авг, 20:11, Общество Алексашенко прокомментировал сообщения о своем задержании 23 авг, 20:05, Общество Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 8 23 авг, 20:03, Технологии и медиа
В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании
Общество, 23 авг, 23:43
0
В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании
В Роттердаме власти отменили рок-концерт из-за обнаруженного возле концертного зала автобуса с испанскими номерами. В нем полиция нашла газовые баллоны

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэрию Роттердама, концерт рок-группы Allah-Las был отменен из-за угрозы теракта. Возле концертного зала полиция обнаружила автобус с испанскими номерами, внутри которого были найдены газовые баллоны.

Представитель мэрии сообщил, на пресс-конференции, что водитель автобуса задержан.

Особые меры предосторожности в Роттердаме были приняты после того, как полиция получила сообщение от испанских коллег, что на концерте калифорнийской группы может быть совершен теракт. Пока местные власти не уточняют, есть ли взаимосвязь между информацией из Испании и обнаруженным автобусом.

17 августа террористической атаке подверглась Барселона. В этот день микроавтобус сбил пешеходов на бульваре Рамбла в центре города. Водитель бросил машину и скрылся с места преступления. Жертвами теракта стали 14 человек, еще более 130 получили ранения.

Позже стало известно, что в доме, который террористы использовали в качестве своей базы, произошел взрыв. Работавшие на месте происшествия криминалисты обнаружили в развалинах большое количество газовых баллонов, а также взрывчатку «Мать Сатаны», которая нередко использовалась боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации).

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Испания , Роттердам
Главное
Посла России в Судане нашли мертвым в его доме Политика
Главное
Посла России в Судане нашли мертвым в его доме Политика
Алексашенко прокомментировал сообщения о своем задержании Общество
ВЦИОМ оценил число недовольных роумингом россиян Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку