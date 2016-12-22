Мединский сообщил о допросе работников Минкультуры по делу Серебренникова

Следственные органы вызывали сотрудников Министерства культуры по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом Би-би-си сообщил глава ведомства Владимир Мединский

Владимир Мединский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

По словам Мединского, по делу Серебренникова допрашивали сотрудников департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. Как отметил министр, в настоящее время вопросов к работникам ведомства у сотрудников следственных органов не осталось.

Мединский не стал говорить о том, кого именно вызывали на допрос, уточнив, что его лично в следственные органы не вызывали.

По словам министра культуры, следователи интересовались, кто именно подписывал бумаги на выделение денег Министерством культуры на театральный проект Серебренникова. «Это все было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — сообщил Мединский.

Министр культуры также заявил, что, по данным его источников, никакого политического или экономического заказа в деле Серебренникова нет. При этом он высказал мнение, что не стоит преувеличивать международное значение сложившейся ситуации. «Такие ситуации прискорбны, но бывают во всем мире», — подчеркнул он.

Серебренников был задержан 22 августа по подозрению в хищении 68 млн руб., выделенных государством продюсерской компании «Седьмая студия», которую создал режиссер. 23 августа Басманный суд выбрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября. При этом Серебренникову разрешили посещать театр в случае согласия следователя.