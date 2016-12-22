НАК сообщил об уничтожившем бандитов в Ингушетии мощном взрыве

По данным спецслужб, в состав ликвидированной банды входили боевики, совершавшие нападения на сотрудников полиции и ФСБ

Операция НАК в Республике Ингушетия. Архив (Фото: nac.gov.ru)

Национальный антитеррористический комитет (НАК) рассказал подробности проведения спецоперации, в ходе которой в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии была ликвидирована группа боевиков.

По данным НАК, перед началом активных действий спецназ заблокировал дом, где засели боевики, в то время как жители соседних домов были эвакуированы.

«В ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу. В ходе огневого противостояния в доме, в котором укрывались бандиты, произошел мощный взрыв. Строение полностью разрушено, в настоящее время организован разбор завалов», — говорится в сообщении НАК.​

В ведомстве особо отметили, что спецоперация закончилась без потерь среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения.

В состав ликвидированной группы боевиков, по предварительным данным, входили главари и участники так называемой малгобекской банды, длительное время находившиеся в федеральном розыске.

«По информации республиканского Управления ФСБ России, данные лица причастны к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности. Так, в марте ими было обстреляно из гранатомета здание горотдела УФСБ в Малгобеке, в апреле — они расстреляли двух сотрудников ДПС, в мае совершили вооруженное нападение на пост полиции «Малгобекский», — говорится в сообщении НАК.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в перестрелке со спецназом погибли четверо боевиков.

По данным «Интерфакса», пока удалось установить личность двоих боевиков.

«По предварительным данным, это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, которые разыскивались за совершение преступлений террористического характера, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сказал источник.