Серебренников рассказал о проведенной ночи в изоляторе

Задержанный по обвинению в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников назвал все происходящее «безумием». «Не бьют, и за это спасибо», — сказал он после первой ночи, проведенной в изоляторе временного содержания

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, который был задержан по делу о мошенничестве, рассказал о своих впечатлениях после первой ночи, проведенной в ИВС. Интервью с режиссером опубликовала газета «Московский комсомолец».

«У меня нет никакого предчувствия — ни хорошего, ни плохого, вообще никаких предчувствий давно нет. Все, что творится, — это безумие. Я хочу написать книгу обо всем этом. Все требует осмысления», — заявил режиссер. На вопрос «Что именно?» он уточнил: «Глобальная несправедливость. Нужно понять, почему обыденность зла стала возможной».

По словам корреспондента газеты, Серебренников «вел себя стоически» и не жаловался на тараканов, которые наводнили камеры. «Не бьют, и за это спасибо», — сказал режиссер.

«Мне предъявляют просто невероятное обвинение. Когда я читал его, я не знал, что делать. Плакать? Смеяться? Громко возмущаться? Правда, не знаешь, как на такое реагировать. Это как будто быть обвиненным в том, что копал тоннель от Лондона до Бомбея. Говорят, будто я создал «Платформу» изначально с целью хищения бюджетных средств и с этим — чтобы украсть — пришел к президенту, якобы я — организатор преступного сообщества, созданного именно с целью хищения», — пояснил он.

Серебренников добавил, что он не имел отношения к экономике. «Я — художественный руководитель и не имею никакого отношения к экономике. Я в ней ничего не понимаю. И для учета денег есть специально обученные люди. Но я уверен, что никто никогда в «Гоголь-центре» не ставил себе задачу что-то украсть», — заверил он и добавил, что у него появилось ощущение дежавю. «Я про подобное читал, про то, как люди вдруг начали наговаривать на себя, тебя, других <...> Я думал, что меня похвалят за то, что я делал в последние три года. А в результате мы про тапочки в камере выясняем и про полотенца», — рассказал о своих ощущениях режиссер.

На среду, 23 августа, назначено заседание по избранию меры пресечения Серебренникову. Еще до начала заседания стало известно, что следствие просит суд отправить Серебренникова под домашний арест. «В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечении в виде домашнего ареста в отношении Серебрянникова Кирилла Семеновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Судебное заседание назначено на 12:00 мск в зале 21», — сказала представитель суда.

Об аресте Серебренникова в Санкт-Петербурге стало известно утром во вторник, 22 августа. Режиссера доставили в Москву, где после допроса ему предъявили обвинение. Следователи считают, что Серебренников организовал хищение не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». СК сообщил, что действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере, по этой статье режиссеру грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее были помещены под стражу другие фигуранты этого дела: бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Всех их следствие считает причастными к хищениям.