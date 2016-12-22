«Коммерсантъ» узнал о возможном лишении свидетельств 5 тыс. пилотов

Росавиация аннулировала действовавшую в 2006-2016 годах программу подготовки коммерческих пилотов. По данным «Коммерсанта», это может привести в лишению свидетельств около 5 тыс. специалистов и новой волне кризиса в отрасли

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Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года о программах подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования и пр​изнала образовательные правила, действовавшие в 2006-2016 годах, недействительными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграмму ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).

По словам источников издания, такая инициатива авиационного ведомства может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов, которые получили образование в частных и государственных училищах, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово. Это может усилить кризис в российской авиационной отрасли, которая уже столкнулась с усилением оттока кадров за рубеж.

В авиационном ведомстве изданию к моменту публикации материала не ответили.

В мае этого года стало известно, что в сфере авиационного образования возник конфликт. Пилоты и другие работники отрасли обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». По мнению авторов обращения, российское ведомство без объяснения причин аннулировало свидетельства сотен специалистов. Группа подписавших обращение пилотов назвала происходящее «произволом». Их претензия сводилась к тому, что регулятор может в ближайшее время аннулировать около 1000 летных свидетельств.

В Росавиации тогда пояснили, что ведомство аннулирует лицензии из-за предоставления поддельных данных о подготовке пилотов, например, в случае, если обнаруживает завышение времени налета или фальшивые медицинские справки.

ICAO в ответ на обращение заявила, что в ее функции не входят национальные и корпоративные вопросы труда.