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Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7%
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21:50
Наталья Кондрашова
Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7%

Дмитрий Медведев

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
Дмитрий Медведев считает, что российская экономика «созрела» для снижения ипотечной ставки до уровня 6–7%. Ключевая ставка ЦБ составляет 9,25% годовых

Состояние российской экономики позволяет снизить ставку по ипотеке до 6–7%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Глава российского правительства заявил, что общая задача — работать над снижением ставки, однако в большей степени это приоритет банков.

«И мы все исходим из того и рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться», — сказал Медведев.

По его мнению, задачу в снижении ипотечной ставки в размере 6–7% российское правительство ставило уже давно. «Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», — заявил премьер.

Меркушкин же, в свою очередь, рассказал, что 70% покупаемого жилья в Самарской области — это ипотека. Ставка пока остается на уровне 11%.​

Центральный банк России снизил ключевую ставку до уровня 9,25% в конце апреля этого года. Это было ожидаемо для финансового рынка, поэтому незадолго до решения ЦБ банки стали снижать ставки по потребительским кредитам и ипотеке. Например, Сбербанк с 1 мая снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. На такой же шаг пошел и Бинбанк — снижение ставки по потребительским кредитам составило 1,5 п.п., а по всем собственным ипотечным программам — 0,5–0,9 п.п.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в правительстве писал, что около 30 тыс. человек, подавших заявки на реструктуризацию ипотечных кредитов, не смогут получить господдержку, поскольку 4,5 млрд руб., выделенные на эти нужды, уже распределены. ​

Программа помощи ипотечным заемщикам действует с апреля 2015 года. Предполагалось, что она завершится 31 мая. Однако существовало условие, что, если все средства будут израсходованы, срок ее действия будет прекращен. 

Теги
Россия, ипотека, Дмитрий Медведев
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