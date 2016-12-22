Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7%

Состояние российской экономики позволяет снизить ставку по ипотеке до 6–7%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.
Глава российского правительства заявил, что общая задача — работать над снижением ставки, однако в большей степени это приоритет банков.
«И мы все исходим из того и рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться», — сказал Медведев.
По его мнению, задачу в снижении ипотечной ставки в размере 6–7% российское правительство ставило уже давно. «Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», — заявил премьер.
Меркушкин же, в свою очередь, рассказал, что 70% покупаемого жилья в Самарской области — это ипотека. Ставка пока остается на уровне 11%.
Центральный банк России снизил ключевую ставку до уровня 9,25% в конце апреля этого года. Это было ожидаемо для финансового рынка, поэтому незадолго до решения ЦБ банки стали снижать ставки по потребительским кредитам и ипотеке. Например, Сбербанк с 1 мая снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. На такой же шаг пошел и Бинбанк — снижение ставки по потребительским кредитам составило 1,5 п.п., а по всем собственным ипотечным программам — 0,5–0,9 п.п.
На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в правительстве писал, что около 30 тыс. человек, подавших заявки на реструктуризацию ипотечных кредитов, не смогут получить господдержку, поскольку 4,5 млрд руб., выделенные на эти нужды, уже распределены.
Программа помощи ипотечным заемщикам действует с апреля 2015 года. Предполагалось, что она завершится 31 мая. Однако существовало условие, что, если все средства будут израсходованы, срок ее действия будет прекращен.