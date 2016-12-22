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Общество
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Полиция взорвала в пригороде Манчестера бомбу террориста
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16:22
Наталья Демченко
Полиция взорвала в пригороде Манчестера бомбу террориста
Фото: Stefan Wermuth / Reuters
Теракт на концерте в Манчестере
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В рамках расследования теракта на концерте Арианы Гранде полиция произвела контролируемый взрыв в пригороде Манчестера и арестовала еще двух подозреваемых. Ранее был арестован первый подозреваемый в причастности к организации теракта

Полиция Манчестера произвела контролируемый взрыв в пригороде Манчестера Фаллоуфилд и арестовала еще двоих подозреваемых в причастности к организации теракта после концерта Арианы Гранде — одного человека в том же пригороде Манчестера, а другого в районе Уолли Рейндж. Сообщение об этом размещено в Twitter полиции.

«Полиция реализовала ордера на аресты — один в Уолли Рейндж, и один в Фаллоуфилде, где также произвела контролируемый взрыв в рамках расследования ужасающего теракта на Манчестер Арене», — говорится в твите ведомства.

Ранее полиция сообщила об аресте мужчины 23-х лет из Южного Манчестера, подозреваемого в причастности к организации теракта.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

​Взрыв на спортивно-концертной площадке «Манчестер Арена» произошел после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, когда люди уже покидали здание. В результате погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, полиции удалось установить личность террориста, однако его имя пока не будет раскрываться в интересах следствия.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

 

Теги
арест, взрыв, Манчестер, Теракт
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