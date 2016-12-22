Полиция взорвала в пригороде Манчестера бомбу террориста

Полиция Манчестера произвела контролируемый взрыв в пригороде Манчестера Фаллоуфилд и арестовала еще двоих подозреваемых в причастности к организации теракта после концерта Арианы Гранде — одного человека в том же пригороде Манчестера, а другого в районе Уолли Рейндж. Сообщение об этом размещено в Twitter полиции.
«Полиция реализовала ордера на аресты — один в Уолли Рейндж, и один в Фаллоуфилде, где также произвела контролируемый взрыв в рамках расследования ужасающего теракта на Манчестер Арене», — говорится в твите ведомства.
Ранее полиция сообщила об аресте мужчины 23-х лет из Южного Манчестера, подозреваемого в причастности к организации теракта.
Взрыв на спортивно-концертной площадке «Манчестер Арена» произошел после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, когда люди уже покидали здание. В результате погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, полиции удалось установить личность террориста, однако его имя пока не будет раскрываться в интересах следствия.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».