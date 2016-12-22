«Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре»

Театр «Гоголь-центр» Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова начались обыски. По сообщению СК, они проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Как на обыски отреагировали деятели культуры — в обзоре РБК

Балетмейстер Михаил Барышников

«Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им «Гоголь-центре» проходят обыски. Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра».

«Такой демонстративный обыск это всегда предупреждение. Серебренников был самым независимым из директоров государственных театров. Вероятно, эти обыски это сигнал ему, что он слишком независимый, и что государству такие люди во главе государственных учреждений не нужны».

Театральный критик Ксения Ларина

«Кирилл Серебренников — это первый случай, когда пришли за творческой интеллигенцией. Буквально после создания «Русского художественного союза», объявившего крестовый поход против либеральной культуры.Ничего не понимаю, никаких предположений у меня нет, единственное, что могу сказать — Кирилл возглавляет государственное учреждение. И вокруг него все это время вьются вороны — и время от времени пытаются выклевать то печень, то глаз, то сердце. Защищаться нечем. Нечем защищаться. Вот голыми руками».





«Обыск в квартире — безусловно, акция устрашения. Что ищут у Серебренникова — черную кассу, схрон с оружием?! Держись, Кирилл!»

«У Кирилла Серебренникова идет обыск. Это один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают — он много здесь работал. Классный пи-ар ход накануне путинского визита. Прессе будет о чем писать и говорить. Chapeau!»

«Значит театры обыскиваем с ОМОНом, «Гоголь-центр» и РАМТ. Не РЖД, не генпрокурора Чайку, не Кадырова, не Димона... Храброе какое у нас государство!»

«Мы вынуждены были отвечать на самые разные жалобы, в том числе и анонимки. Одни видели экстремизм в спектакле «Отморозки», поставленном по книге «Санькя» Захара Прилепина, другие негодовали по поводу голых тел на сцене в ряде спектаклей, третьи жаловались следователям на то, что мы предаем традиции русского психологического театра».

Журналист Станислав Кучер

«Если худрук театра лоялен власти, знаком лично, или с восторгом-уважением отзывается о Путине — проблем или не возникает вообще, или они решаются тихо, часто одним звонком. Кирилл — не политик, не активист, но, безусловно, человек с открытой, честной, по нынешним временам смелой и некомфортной для власти гражданской позицией, который превратил некогда непонятно что в самый посещаемый и, возможно, лучший театр столицы. Внезапные утренние обыски и маски-шоу — классическая демонстрация силы и отношения к Серебренникову».