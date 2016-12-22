Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере

Как рассказали в интервью телеканалу РБК оцевидцы случившегося Луиза Тан и Николай Боровинский, во время концерта они услышали какой-то хлопок, однако о том, что произошло ЧП, они поняли, когда люди в панике побежали к выходу. Очевидцы указывают, что организованного выхода из спортивно-концертного комплекса не было, а по дороге они встретили всего двух сотрудников арены.
Тан и Боровинский рассказали, что перед концертом они не заметили никаких усиленных мер безопасности. На входе в «Манчестер арену» не было рамок металлоискателей, а досмотр вещей был поверхностным.
Жительница Манчестера Шерил Макдоналд, которая в момент взрыва была в зале, заявила телеканалу Sky, что она и вовсе не услышала никакого хлопка. но вместе с остальными побежала к выходу. Раненых она увидела только на улице.
Одна из пострадавших — Елена Семино, приехавшая на концерт из Ланкастера, рассказала, что в момент взрыва находилась возле билетной кассы. Осколками ей повредило шею и ногу, однако женщина уверяет, что ей повезло, потому что после взрыва она увидела вокруг себя много убитых и раненых.
19-летняя Меган Райдер рассказала Guardian, что сразу после взрыва был момент, когда вдруг наступила тишина, а потом люди начали кричать и побежали к выходу. По ее словам, сотрудники служба безопасности «Манчестер арены» пытались всех успокоить и уверяли, что в фойе взорвался шар.
20-летняя Эрин МакДагл, приехавшая на концерт из Ньюкасла, рассказала, что взрыв произошел в самом конце выступления. «В зале уже включили свет, поэтому все поняли, что это не является частью шоу. Мы сразу поняли, что взорвалась бомба, потому что было много дыма».Взрыв на «Манчестер Арене», в результате которого 22 человека погибли и 59 пострадали, произошел вечером 22 мая. По предварительным данным, теракт совершил смертник.