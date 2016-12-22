Полиция заявила о погибших и пострадавших на стадионе в Манчестере

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В результате инцидента на «Манчестер Арене» в Великобритании, где проходил концерт американской певицы, есть погибшие и пострадавшие, сообщает британская полиция. Ранее очевидцы сообщили, что слышали два взрыва

Полиция города Манчестер на западе Англии сообщила о погибших и раненных после двух предполагаемых взрывов во время концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена». Об этом полиция написала в Twitter.

Также полиция попросила людей держаться подальше от стадиона после сообщений об инциденте.

Точное число погибших и раненых полиция не сообщает. Телеканал NBC News со ссылкой на источники как в британских, так и американских правоохранительных органах сообщает, что в результате предполагаемых взрывов по меньшей мере 20 человек погибли, еще «сотни» пострадали. По словам собеседников телеканала, взрывов было два, однако что это были за взрывы пока не установлено. Источники подчеркивают, что вся информация пока предварительная.

​О предполагаемых взрывах, которые прогремели на «Манчестер Арене», ранее сообщил телеканал Sky News со ссылкой на многочисленных очевидцев. Телеканал также обратил внимание на видео, опубликованное в Twitter одним из очевидцев с концерта. На нем видно, как люди в панике покидают стадион.

По словам очевидцев, взрывы прогремели уже после того, как концерт закончился и зрители покидали свои места. Некоторые указывают на то, что звуки взрыва сопровождались вспышкой.

Полиция до сих пор не подтвердила информацию о взрывах, но назвала произошедшее «серьезным инцидентом».

«Манчестер Арена» — крытая арена в городе Манчестер, на северо-западе Англии. Площадка является крупнейшей в Великобритании и второй по величине в Евросоюзе. Арена вмешает 21 тыс. человек. На ней проводятся как музыкальные, так и спортивные мероприятия.