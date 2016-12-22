Жертвами ДТП с участием маршрутки под Калининградом стали семеро человек

В результате столкновения маршрутки и внедорожника Mercedes в Калининградской области погибли семеро человек, несколько человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Светлану Поставничую.
«На месте работает следственно-оперативная группа, на место происшествия выехал начальник УМВД Игорь Илларионов. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Семеро человек погибло, шестеро пострадали», — сказала представитель УМВД.
Автокатастрофа произошла в Гвардейском районе области.
Поставничая уточнила, что все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
ТАСС со ссылкой на представителя Центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщает, что пострадавших — восемь человек. Среди них один ребенок — девочка 10 лет, которая находилась во внедорожнике. Ее, по словам собеседника агентства, доставили в Детскую областную больницу.