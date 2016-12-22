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Жертвами ДТП с участием маршрутки под Калининградом стали семеро человек
Общество, 22 сен, 23:11
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Жертвами ДТП с участием маршрутки под Калининградом стали семеро человек
В Калининградской области произошла автокатастрофа с участием маршрутки. По предварительным данным, погибли семеро человек. Лобовое столкновение автомобилей произошло из-за выезда на полосу встречного движения
Фото: Типичный Калининград / VK

В результате столкновения маршрутки и внедорожника Mercedes в Калининградской области погибли семеро человек, несколько человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Светлану Поставничую.

«На месте работает следственно-оперативная группа, на место происшествия выехал начальник УМВД Игорь Илларионов. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Семеро человек погибло, шестеро пострадали», — сказала представитель УМВД.

Автокатастрофа произошла в Гвардейском районе области.

Поставничая уточнила, что все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.

ТАСС со ссылкой на представителя Центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщает, что пострадавших — восемь человек. Среди них один ребенок — девочка 10 лет, которая находилась во внедорожнике. Ее, по словам собеседника агентства, доставили в Детскую областную больницу.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ДТП , жертвы , Калининградская область
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