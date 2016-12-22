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Устранявшие ошибку на памятнике Калашникову в Москве попали в полицию
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Устранявшие ошибку на памятнике Калашникову в Москве попали в полицию
Общество, 21:06
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Устранявшие ошибку на памятнике Калашникову в Москве попали в полицию
Рабочие, которые спиливали схему немецкой винтовки с памятника Михаилу Калашникову, попали в полицию. Скульптор Салават Щербаков объяснил РБК, что это «рабочий момент»
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Рабочие мастерской скульптора Салавата Щербакова, которые 22 сентября спиливали схему немецкой винтовки, которая по ошибке была размещена на памятнике Михаилу Калашникову в Москве, находятся в отделении полиции и оформляют документы на проведение работ. Об этом сообщил РБК сам Щербаков.

«Я могу о прессе книгу написать, насколько она высасывают из пальца. Они должны оформить документы, что работают — это рабочий момент. Если кто-то красит забор, то его остановят и спросят, почему красят. Выход на любую работу в городе регламентирован», — сказал Щербаков.

По его словам, работы могут продолжаться на протяжении трех дней. «Возмутительно, что прессу допустили до этой работы — это наша внутренняя работа. События нет на эту тему. Нужна защита государственных людей от прессы, потому что она врет. Хочу начать кампанию и пойти в Госдуму — пресса издевается над страной», — сказал он.

Ранее о том, что рабочие, проводившие работы по устранению ошибки с памятника Калашникову, были задержаны полицией, сообщил Life. По его данным, рабочих отвезли в отдел полиции, где им предстоит написать объяснительную. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что после дачи объяснений рабочие были отпущены. «Рабочие доставлялись в полицию для дачи объяснений. В настоящее время они уже отпущены», — приводит агентство слова своего собеседника.

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О том, что на памятнике Калашникову изображена схема Sturmgewehr 44 Хуго Шмайссера, 21 сентября обратил внимание на своей странице в Facebook военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок. Скульптор Салават Щербаков объяснил, что использованный при создании памятника Калашникову рисунок был взят из интернета. Автор монумента заверил, что «политической подоплеки» не было. Министр культуры Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК заявил, что причиной появления на памятнике Калашникову в Москве схемы немецкой винтовки стала ошибка скульптора Салавата Щербакова, которого «подвели» подмастерье и интернет.

Авторы: Мария Бондаренко, Илья Немченко.
Теги: Москва , монумент , памятник Калашникову
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