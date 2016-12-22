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Путину показали созданные для Москвы электробусы
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Путину показали созданные для Москвы электробусы
Общество, 22:00
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Путину показали созданные для Москвы электробусы
Президенту Владимиру Путину во время его визита в индустриальный парк «Заволжье» в Ульяновске показали образец электробуса — общественного транспорта, который вскоре заменит автобусы и троллейбусы, курсирующие по центру Москвы
Сергей Собянин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин ознакомился с новыми моделями электробусов, которые будут курсировать по центру Москвы. Новые образцы транспорта главе государства представили во время его рабочего визита в индустриальный парк «Заволжье» в Ульяновске, сообщает «РИА Новости».

Среди новых моделей транспорта были электробусы группы ГАЗ и КамАЗ. Планируется, что они будут пущены вместо обычных автобусов по Садовому кольцу и Тверской улице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, власти Москвы уже договорились о закупке 300 таких машин.

В Ульяновске Путину также показали электромобиль el-Panda фирмы Zetta. Как пояснили конструкторы, el-Panda ​собирается в Тольятти, в серийном производстве его цена составит порядка 500 тыс. руб. в зависимости от стоимости батареи. Президенту рассказали, что новый электромобиль движется беззвучно и способен набирать скорость до 100 км/ч за пять-шесть секунд.

Кроме того, Путину показали новый троллейбус «Тролза» и суперсовременный метропоезд «Москва»​ производства «Трансмашхолдинга». Как рассказал глава компании Андрей Бокарев, дверные проемы в вагонах такого поезда на 20% шире, чем обычно, внутри работает система кондиционирования и обогрева, освещение пространства внутри поезда меняется в зависимости от количества пассажиров, камера, с помощью которой машинист наблюдает за салоном, полностью охватывает помещение. Бокарев также рассказал Путину, что новые вагоны оснащены специальной системой, которая облегчает эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации. По словам Собянина, столичные власти планируют закупать до 550 таких вагонов в год.

В середине сентября «Мосгортранс» анонсировал конкурс на закупку 300 электробусов для столицы. «В августе—сентябре следующего года электробус начнет очень мощно и поступательно входить в обычную жизнь каждого жителя города Москвы, кто пользуется общественным транспортом», — заявил глава предприятия «Мосгортранс» Евгений Михайлов. Он особо отметил, что новые электробусы будут российского производства.

В июле московский глава пообещал в течение трех лет полностью обновить столичный автобусный парк, заменив автобусы электробусами. Тогда же Собянин анонсировал конкурс на закупку электробусов для Москвы.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Владимир Путин , Ульяновск , электробусы
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