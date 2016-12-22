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Большой театр назвал даты премьеры балета Серебренникова «Нуреев»
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Большой театр назвал даты премьеры балета Серебренникова «Нуреев»
Общество, 12:20
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Большой театр назвал даты премьеры балета Серебренникова «Нуреев»
Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова на исторической сцене Большого театра состоится 9 и 10 декабря. По словам гендиректора театра Владимира Урина, решение было принято после встречи с режиссером
Здание Большого театра (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Большой театр 9 и 10 декабря покажет на своей исторической сцене премьеру балета «Нуреев» на музыку Ильи Демуцкого в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина.

​«Решение о премьере балета «Нуреев», которая состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым», — сказал Урин.

Руководитель Большого отметил, что Серебренников, который в настоящее время находится под домашним арестом, дал согласие руководству театра на выпуск премьеры в обозначенные сроки.

В пресс-службе Большого театра подтвердили, что премьера балета состоится 9 и 10 декабря. В сообщении, опубликованном на сайте Большого, говорится, что Урин получил согласие от режиссера довести работу над постановкой до конца, в случае если Серебренников не сможет присоединиться к работе из-за домашнего ареста.​ Работать с артистами, уточнил гендиректор, будет хореограф Юрий Посохов.

Видео: РБК

«Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль «Нуреев» может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым. Я хотел бы отметить, что по линии Кирилла Серебренникова большая часть работы сделана и зафиксирована. На сегодняшний день гораздо важнее отрепетировать и довести до нужного уровня исполнение хореографии, уже Юрием Посоховым поставленной», — приводит пресс-служба театра слова своего директора.

Урин заверил, что хореограф сможет приехать в Москву в середине ноября и продолжить работу над постановкой, договоренность об этом театр уже заключил с ним. Однако если следователи отпустят Серебренникова из-под ареста, режиссер сможет присоединиться к работе над балетом.

«Если же ситуация разрешится, Кирилл Серебренников сам сможет подготовить к выпуску этот спектакль, и мы будем рады, если он подключится к этой работе», — сказал Владимир Урин.

В Большом также отметили, что в случае если руководству театра или хореографу Посохову потребуется консультация режиссера по ходу выпуска балета, то они намерены обратиться к следователю за получением разрешения на встречу с Серебренниковым.

В начале августа в интервью газете Sueddeutsche Zeitung Серебренников заявил, что он обсуждал идею постановки «Нуреева» в конце 2017 года. Режиссер отметил, что с ним связался директор Большого Владимир Урин и сообщил, что балет могут показать 9 и 10 декабря.

Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Такое наказание Басманный суд Москвы назначил ему на основе обвинений в хищении госсредств, выделявшихся в виде субсидий на работу «Седьмой студии», основанной режиссером. По версии следствия, в результате мошеннических действий ее сотрудников было похищено 68 млн руб. Сам Серебренников свою вину не признает. Режиссеру разрешили общаться с родственниками и адвокатом, контакты с остальными могут быть разрешены только после одобрения со следователем.

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В конце августа Урин в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил о своем намерении подать ходатайство о личной встрече с Серебренниковым для того, чтобы обсудить возможность работы режиссера над балетом «Нуреев». В начале сентября он обратился в Следственный комитет, в итоге следователь разрешил ему встретиться с режиссером.

«Кирилл Семенович (Серебренников. — РБК) понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры «Нуреева», в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально», — отметил в комментарии ТАСС Урин.

Премьера «Нуреева» на сцене Большого театра должна была состояться 11,12,13 и 14 июля. Однако 8 июля Большой театр сообщил о переносе балета на неопределенный срок. Позже в театре заявили, что спектакль в постановке Серебренникова будет показан в мае 2018 года. По информации источников РБК и ТАСС, руководство театра перенесло балет по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского из-за того, что актеры должны были выступать обнаженными. Собеседник РБК пояснил, что в Минкультуры увидели в этом пропаганду нетрадиционных ценностей. Гендиректор Владимир Урин опроверг свой разговор с Мединским и.назвал сообщения об этом провокацией. В Минкультуры факт разговора, напротив, подтвердили

Авторы: Анна Трунина, Илья Немченко.
Теги: Большой театр , Кирилл Серебренников , балет "Нуреев" , балет «Нуреев»
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