Полиция за месяц поймала более двухсот пьяных водителей автобусов

Кроме того, проверяющие из МВД обнаружили на дорогах более 40 тыс. неисправных автобусов, в том числе 870 — с неисправными тормозами или рулевой системой

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Министерство внутренних дел подвело итоги проведенной в июле 2017 года масштабной проверки межрегионального пассажирского автотранспорта. По данным ведомства, за месяц было выявлено 40,5 тыс. фактов перевозки пассажиров в технически неисправных автобусах, из которых 870 имели неисправности тормозов или рулевой систем.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено множество случаев, когда водители автобусов находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Возбуждено 227 дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, 81 дело — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 855 дел — за нарушения режима труда и отдыха водителей, практически 1,6 тыс. дел — за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции о недопущении дальнейшей эксплуатации автобусов как средства совершения правонарушений», — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, компании — организаторы перевозок постоянно нарушают нормы законодательства. В частности, выявлено множество случаев, когда компании не проводили предрейсовый медицинский осмотр водителей и не вели контроль за техническим состоянием транспортных средств.

«В ряде транспортных средств отсутствовали либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха (тахографы), вносились изменения в конструкцию транспортных средств (устанавливались дополнительные сиденья, заменялись световые приборы, демонтировались системы безопасности и т. п.), вследствие чего возникали риски совершения ДТП с пострадавшими и погибшими», — добавила Волк.