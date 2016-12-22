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Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз
Материалы по теме Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний Путин заявил о повышении реальных доходов россиян Доходы главы Крыма за год выросли почти вдвое Доходы в Доме: кто в Кремле и правительстве зарабатывает больше всех
14:05
Евгений Калюков
Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз

Рамзан Кадыров

Фото: Максим Шеметов / Reuters
В 2016 году сам глава Чечни заработал около 11,46 млн руб., а двое его несовершеннолетних детей — почти по 10 млн руб.

Совокупный доход главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в 2016 году составил свыше 11,46 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства региона.

По сравнению с предыдущим годом доход Кадырова вырос почти вдвое: в 2015 году он заработал в общей сложности чуть более 6 млн руб.

В предыдущие годы доход главы Чечни был еще скромнее: в 2014 году он составил 4,835 млн руб., в 2013-м — 4,297 млн руб., в 2012-м — 4,278 млн руб.

Доходы супруги Кадырова несколько сократились — с 2,829 млн руб. в 2015 году до 2,1 млн руб.

В то же время доходы двоих несовершеннолетних детей главы Чечни резко выросли. В декларации за 2015 год они определены примерно в 200 тыс. руб., по итогам 2016 года суммы детского дохода выросли почти в 50 раз. Согласно декларации, собственные доходы в 2016 году также имели двое из 12 несовершеннолетних детей, при этом каждый из них заработал свыше 9,95 млн руб. Источник детских доходов в декларации не указан.

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Собственных автомобилей никто из указанных в декларации членов семьи Кадырова не имеет. В списке недвижимости при этом значатся жилой дом площадью свыше 2344 кв. м и земельный участок площадью 3668 кв.м (находятся в собственности самого главы Чечни), а также квартира площадью почти 210 кв.м, которая принадлежит супруге руководителя региона. Кроме того, семья Кадыровых имеет в пользовании жилой дом площадью 300 кв.м. Все эти объекты, согласно декларации, находятся в России.

Деньги есть: сколько заработали чиновники и парламентарии в 2016 году

Доход президента России Владимира Путина в 2016 году составил 8,9 млн руб., а премьер-министра Дмитрия Медведева — ​8,6 млн руб

Теги
доходы, Рамзан Кадыров
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