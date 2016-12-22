Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,97 56,34 EUR Нал. 63,67 62,97 USD Бирж. 56,70 -0,20 EUR Бирж. 63,34 -0,49 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1957,99 -0,22% РТС 1087,69 -0,01% Brent 54,02 +0,41% DJIA 20804,84 +0,69% Nasdaq 6083,70 +0,47% FTSE 7503,70 +0,44%
СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне
Лента новостей
Дутерте заявил о намерении убедить Россию поставлять Филиппинам оружие 12:04, Политика ЕС официально опубликовал решение о безвизовом режиме для украинцев 12:00, Общество Сбербанк дал кредит «дочке» VEON на сумму 110 млрд руб. на 5 лет 11:59, Бизнес «Аэрофлот» потребовал от производителя SuperJet полмиллиарда рублей 11:49, Бизнес Депутаты отказались изымать имущество родственников коррупционеров 11:46, Политика Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы» 11:33, Политика Шарапова вернулась в топ-200 мирового теннисного рейтинга 11:21, Спорт В Москве подсветят опоры светофоров 11:19, Политика МВД отчиталось о задержании заразивших трояном 1 млн смартфонов хакеров 11:18, Технологии и медиа  Сторожевик «Сметливый» войдет в состав Средиземноморской эскадры ВМФ 11:17, Политика СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне 11:15, Общество СКР начал проверку после аварийной посадки Airbus 330 в Хабаровске 11:10, Общество Экс-директора филиала Геофизической службы СО РАН приговорили к колонии 11:00, Политика Глава МЭР прогнозирует рост курса доллара до 62 руб. 10:59, Финансы В аэропорту Владивостока задержали похитивших четыре шубы грузчиков 10:53, Общество СМИ узнали о жалобах промышленности на резкий рост цен на электроэнергию 10:32, Экономика Суд вернул экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда под домашний арест 10:14, Политика Отключения горячей воды в Москве начнутся с 22 мая 10:11, Общество Владелец люксового ТЦ «Гименей» продаст свои девелоперские проекты 10:00, Бизнес Группа «Ташир» купила здание «Известий» на Тверской 09:59, Бизнес Исполнительного директора Ford отправят в отставку 09:47, Бизнес При взрыве в больнице Бангкока пострадали более 20 человек 09:38, Общество «Известия» узнали о планах повысить явку «неполитическими референдумами» 09:27, Политика СМИ узнали о данных Трампом Китаю 100 днях на решение проблемы КНДР 09:21, Политика В Красноярском крае мужчина убил свою семью и покончил с собой 09:03, Общество Третьяк рассказал о будущем Знарка в сборной России по хоккею 08:40, Общество Reuters узнал о сроках начала приема на работу в армию США трансгендеров 08:35, Политика Самолет Хабаровск — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту вылета 08:04, Общество
СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне
Общество, 11:15
0
СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне
«Новая газета» передала следствию данные о четырех убийствах в Чечне, трое были убиты из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, среди них сотрудник Росгвардии, еще один человек был, как сообщает издание, убит по подозрению в экстремизме
Фото: Represented / ZUMA / ТАСС

Трое жителей Чечни, включая одного сотрудника Росгвардии, были убиты из-за подозрений в гомосексуальности, пишет «Новая газета». Другой человек, тоже житель Чечни, был задержан по подозрению в экстремизме, а позднее убит. Убийство произошло уже во время проверки властями данных о притеснениях геев. Также издание пишет о жителе Ижевска, задержанном в Чечне в феврале-марте. Он попал в одну из «секретных тюрем» для геев, но позднее был отпущен. Его «убили уже на территории России», пишет газета, не уточняя, что имеется в виду под  формулировкой «на территории России».

Газета пишет, что получила «подтверждение произошедшему» от источников из аппарата Совета по правам человека при главе Чечни и от источников из республиканского МВД. Издание обратилось к следствию с просьбой проверить эту информацию. Подтверждение какого из описанных случаев получила газета, отдельно не отмечается.

Также газета сообщает, что доследственная проверка сообщений о притеснении геев в Чечне вызвала в республике «большую панику», сотрудники местной полиции уклонялись от встреч со следователем и отрицают гонения на геев. Кроме того, сотрудники полиции Чечни приходили к родственникам геев и заставляли их подписывать бланки о том, что геи уехали из республики и претензий к властям не имеют. Кроме того, родственников просили связаться с уехавшими из республики геями и уговорить их не подавать заявления о притеснениях в Следственный комитет.

Кроме того, газета пишет, что сотрудники одной из «секретных тюрем» для геев передали «спецслужбам» списки людей, содержавшихся в этом учреждении.

По данным издания, замглавы управления по расследованию особо важных дел северокавказского главка СК Игорь Соболь вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но такое постановление носит только технический характер, его отменит руководство СКР, после этого проверка ситуации в республике сможет идти еще месяц. Следствие может провести процедуру с отказом в возбуждении и продлением сроков проверки несколько раз, пишет газета.

Работа следствия осложняется тем, что помимо проверки информации о притеснении геев в Чечне также проводится проверка заявлений представителей власти Чечни и религиозного сообщества на предмет угроз в адрес журналистов газеты. Помимо этого ограничения накладывает формат доследственной проверки, который исключает проведение допросов, очных ставок, обысков и других процедур. «Собственно, все, что следствие может, — это устанавливать фактические обстоятельства, проводить осмотры помещений и опрашивать людей», — резюмирует издание.

«Новая газета» опубликовала материал о преследовании геев в республике в начале апреля. Газета настаивала, что более ста​ человек были задержаны по подозрению в гомосексуальности. Сообщалось и о нескольких убитых. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о готовности отправиться в Чечню, чтобы выяснить ситуацию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о готовности содействовать проверкам со стороны Москальковой, Генпрокуратуры, МВД и других органов, но также говорил, что в Чечне «нет явления» нетрадиционной сексуальной ориентации.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Чечня , геи , Убийство
Главное
МВД отчиталось о задержании заразивших трояном 1 млн смартфонов хакеров Технологии и медиа
Материалы по теме
Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями Политика
Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев Общество
В Минюсте исключили последствия от иска ЛГБТ-активистов к Кадырову Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку