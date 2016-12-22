СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне

«Новая газета» передала следствию данные о четырех убийствах в Чечне, трое были убиты из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, среди них сотрудник Росгвардии, еще один человек был, как сообщает издание, убит по подозрению в экстремизме

Фото: Represented / ZUMA / ТАСС

Трое жителей Чечни, включая одного сотрудника Росгвардии, были убиты из-за подозрений в гомосексуальности, пишет «Новая газета». Другой человек, тоже житель Чечни, был задержан по подозрению в экстремизме, а позднее убит. Убийство произошло уже во время проверки властями данных о притеснениях геев. Также издание пишет о жителе Ижевска, задержанном в Чечне в феврале-марте. Он попал в одну из «секретных тюрем» для геев, но позднее был отпущен. Его «убили уже на территории России», пишет газета, не уточняя, что имеется в виду под формулировкой «на территории России».

Газета пишет, что получила «подтверждение произошедшему» от источников из аппарата Совета по правам человека при главе Чечни и от источников из республиканского МВД. Издание обратилось к следствию с просьбой проверить эту информацию. Подтверждение какого из описанных случаев получила газета, отдельно не отмечается.

Также газета сообщает, что доследственная проверка сообщений о притеснении геев в Чечне вызвала в республике «большую панику», сотрудники местной полиции уклонялись от встреч со следователем и отрицают гонения на геев. Кроме того, сотрудники полиции Чечни приходили к родственникам геев и заставляли их подписывать бланки о том, что геи уехали из республики и претензий к властям не имеют. Кроме того, родственников просили связаться с уехавшими из республики геями и уговорить их не подавать заявления о притеснениях в Следственный комитет.

Кроме того, газета пишет, что сотрудники одной из «секретных тюрем» для геев передали «спецслужбам» списки людей, содержавшихся в этом учреждении.

По данным издания, замглавы управления по расследованию особо важных дел северокавказского главка СК Игорь Соболь вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но такое постановление носит только технический характер, его отменит руководство СКР, после этого проверка ситуации в республике сможет идти еще месяц. Следствие может провести процедуру с отказом в возбуждении и продлением сроков проверки несколько раз, пишет газета.

Работа следствия осложняется тем, что помимо проверки информации о притеснении геев в Чечне также проводится проверка заявлений представителей власти Чечни и религиозного сообщества на предмет угроз в адрес журналистов газеты. Помимо этого ограничения накладывает формат доследственной проверки, который исключает проведение допросов, очных ставок, обысков и других процедур. «Собственно, все, что следствие может, — это устанавливать фактические обстоятельства, проводить осмотры помещений и опрашивать людей», — резюмирует издание.

«Новая газета» опубликовала материал о преследовании геев в республике в начале апреля. Газета настаивала, что более ста​ человек были задержаны по подозрению в гомосексуальности. Сообщалось и о нескольких убитых. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о готовности отправиться в Чечню, чтобы выяснить ситуацию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о готовности содействовать проверкам со стороны Москальковой, Генпрокуратуры, МВД и других органов, но также говорил, что в Чечне «нет явления» нетрадиционной сексуальной ориентации.