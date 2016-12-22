Guardian сообщила о правилах цензуры в социальной сети Facebook

Внутренние правила Facebook касательно модерирования страниц пользователей стали известны газете Guardian. Издание утверждает, что ознакомилось с более чем 100 инструкциями, в которых объясняется, какие темы ограничены к публикациям на страницах пользователей. Среди них разжигание ненависти, терроризм, порнография, расизм, а также каннибализм и информация о договорных матчах в спортивных соревнованиях.
Источник газеты в компании сообщил, что на принятие решений модераторам зачастую дается около 10 секунд. «Facebook попросту не может контролировать весь контент. Его слишком много, и появляется он быстро», - сказал он.
При этом инструкции зачастую получаются очень запутанными. Так, модератор может оставить размещенные на страницах видеоролики с плохим отношением к животным, однако должен удалить их, если они являются «возмутительными». Призыв к убийству президента США должен быть удален, поскольку он является лицом защищенным, а призывы «бить рыжих» можно оставить, потому что они «не заслуживают доверия».
Если при написании угрозы автор указывает конкретное время и дату, то модератор должен это сообщение удалить. Если же он пишет, что это произойдет «когда ад замерзнет», то это названо «недостижимой угрозой».Фраза «Нужно взорвать офис Facebook в Дублине» является призывом к насилию, а фраза «Уничтожьте офис Facebook в Дублине» таковой не является, указывается в инструкции.