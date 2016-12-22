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У советских памятников в Литве поставили таблички о несоответствии правде
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У советских памятников в Литве поставили таблички о несоответствии правде
Общество, 20:22
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У советских памятников в Литве поставили таблички о несоответствии правде
Около советских мемориалов на севере Литвы появились таблички, указывающие, что «идеологические надписи советского периода» на памятниках не соответствуют исторической правде. Власти региона объяснили это отражением справедливости
Фото: Л. Верблюгявичюс / РИА Новости

Муниципалитет Биржайского района на севере Литвы принял решение установить таблички у памятников близ захоронений солдат Красной Армии с указанием, что надписи на них «не соответствуют исторической правде». Об этом пишет издание Lietuvos žinios.

На табличках, которые появились у мемориалов, указано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

Речь идет о поясняющих надписях, выполненных еще в советский период литовской истории, на памятниках павшим во время Прибалтийской операции (1944 год) солдатам Красной Армии, которые освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации.

По словам советника отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета Далюса Микелениса, инициатива установки таких табличек была принята без указаний сверху.

«Мы чувствуем, что вносим вклад в отражение исторической правды, и считаем, что у нас это хорошо вышло. Однако мы не удивимся, если наши усилия будут оценены как произвол, и за это, возможно, мы получим по шапке», — рассказал Микеленис изданию.​

Отвечая на вопрос РБК о самоуправстве в Литве по отношению к местам захоронений советских воинов российские дипломаты попросили подождать понедельника, 23 октября.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов.
Теги: Литва , СССР , захоронения советских воинов
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