У советских памятников в Литве поставили таблички о несоответствии правде

Муниципалитет Биржайского района на севере Литвы принял решение установить таблички у памятников близ захоронений солдат Красной Армии с указанием, что надписи на них «не соответствуют исторической правде». Об этом пишет издание Lietuvos žinios.
На табличках, которые появились у мемориалов, указано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».
Речь идет о поясняющих надписях, выполненных еще в советский период литовской истории, на памятниках павшим во время Прибалтийской операции (1944 год) солдатам Красной Армии, которые освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации.
По словам советника отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета Далюса Микелениса, инициатива установки таких табличек была принята без указаний сверху.
«Мы чувствуем, что вносим вклад в отражение исторической правды, и считаем, что у нас это хорошо вышло. Однако мы не удивимся, если наши усилия будут оценены как произвол, и за это, возможно, мы получим по шапке», — рассказал Микеленис изданию.
Отвечая на вопрос РБК о самоуправстве в Литве по отношению к местам захоронений советских воинов российские дипломаты попросили подождать понедельника, 23 октября.
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