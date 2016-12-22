В Петербурге задержали главу отделения Российского союза молодежи

Сотрудники полиции задержали главу Российского союза молодежи (РСМ) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Лядова. Он подозревается в крупном мошенничестве

Дмитрий Лядов (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Как сообщает издание «Фонтанка», сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели серию обысков в офисах и квартирах в Санкт-Петербурге. С утра они пришли и на квартиру к Лядову. В результате к вечеру следователь принял решение о задержании регионального руководителя РСМ на двое суток.

Помимо Лядова была задержана и его знакомая, которая, по данным «Фонтанки», представляет одну из общественных организаций Санкт-Петербурга.

Издание утверждает, что обыски были связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по ч.4 ст.159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере). Речь, по версии МВД, идет о нарушениях при освоении бюджетных средств.

«78.ru» утверждает, что материалах следствия фигурирует проект РСМ, который не был выполнен, в результате чего Лядов якобы покушался завладеть бюджетными средствами. Однако его адвокат Александр Хваленский заявил, что это не так.

Официального подтверждения информации о задержании Лядова пока не поступало.

До РСМ Лядов некоторое время работал в Калининском РУВД Санкт-Петербурга, однако был вынужден покинуть органы внутренних дел из-за обвинения во взятке в размере 9 тысяч рублей.