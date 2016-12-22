Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур

Совладелец компании L‘Oreal скончалась на 95 году жизни. Она была самой богатой женщиной мира, по версии Forbes

Французская бизнесвумен и наследница косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95 году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур.

Forbes оценивает ее состояние в $44,7 млрд, она являлась самой богатой женщиной в мире. В списке самых богатых людей мира она занимала 14 место.

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