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Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур
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Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур
Общество, 19:32
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Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур
Совладелец компании L‘Oreal скончалась на 95 году жизни. Она была самой богатой женщиной мира, по версии Forbes

Французская бизнесвумен и наследница косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95 году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур.

Forbes оценивает ее состояние в $44,7 млрд, она являлась самой богатой женщиной в мире. В списке самых богатых людей мира она занимала 14 место.

Материал дополняется

Автор: Павел Казарновский.
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