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Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета
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Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета
Убийство Павла Шеремета, 14:32
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Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета
Судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета засекречены из соображений безопасности, сообщили в полиции. Ранее генпрокурор Украины заявил, что следствию удалось добиться серьезного прогресса по этому делу
Церемония прощания с журналистом Павлом Шереметом в Киеве. 22 июля 2016 года (Фото: Vasyl / Pacific / Barcroft Images)

Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на сообщение Государственной судебной администрации, полученное в ответ на запрос издания.

«Гоударственное предприятие «Информационные судебные системы» обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве», — говорится в документе.

Судебная администрация также сообщила, что это было сделано в соответствии с постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года «о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, на котором он собирался ехать на работу на «Радио Вести».

В Киеве убит журналист Павел Шеремет. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Шеремет родился и вырос в Белоруссии, работал на местном телевидении, а затем переехал в Россию. С 1998 года работал в Москве на телеканале ОРТ, в частности, он был ведущим телепрограммы «Время».

Последние несколько лет перед смертью журналист жил на Украине, в Киеве, со своей гражданской женой Аленой Притулой. Притула — сооснователь и руководитель «Украинской правды», именно ей принадлежала взорванная машина. Ее самой в ней не было.

Известно, что следователи рассматривают профессиональную деятельность Шеремета как основной мотив убийства. Есть также три другие версии: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка — целью убийц могла быть Алена Притула. ​

В настоящее время в Едином реестре судебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета, указывают «Украинские новости». Например, стали недоступны решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах предполагаемых фигурантов уголовного производства.

Следствие подозревает россиян в причастности к убийству Шеремета
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В мае 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе расследования убийства была допущена техническая ошибка, из-за которой властям «пришлось заново пересматривать все материалы дела»: один из сотрудников «допустил небрежность», которая «ни на что существенно не повлияла», но вынудила следователей «полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов». Кроме того, руководитель столичного главка МВД Украины Вадим Троян ранее сообщал, что с некоторых видеокамер в районе убийства Шеремета исчезли видеозаписи — предположительно после того, как с ними поработала Служба безопасности Украины.

В августе 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствию удалось добиться «серьезного прогресса» по делу об убийстве Павла Шеремета, однако информация о нем «не является публичной».

Вскоре после этого издание «Обозреватель» сообщило со ссылкой на источники, что полиция установила двух подозреваемых в преступлении — мужчину и женщину, которые скрылись с места происшествия на автомобиле, частью номера которого была комбинация «АА72».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Украина , Киев , решение суда , Убийство , Павел Шеремет
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