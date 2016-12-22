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Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане впервые показал ее медали
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Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане впервые показал ее медали
Общество, 11:54
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Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане впервые показал ее медали
Медали, которые будут вручаться участникам Олимпийских игр в феврале 2018 года, выполнены в национальном корейском стиле

Оргкомитет XXIII Зимних Олимпийских Игр, которые пройдут в феврале 2018 года в Южной Корее, провел в Сеуле официальную презентацию наград для будущих победителей и призеров.

В сообщении организаторов Олимпиады отмечается, что медали отражают традицию и культуру Южной Кореи, которая впервые принимает у себя зимнюю Олимпиаду.

В оформлении самих медалей и лент для них использованы «буквы» корейского фонематической письменности хангыль. На лицевой стороне медалей на фоне «динамичных диагональных линий», символизирующих историю Олимпиад и решимость спортсменов, изображены олимпийские кольца. На задней — эмблема Олимпиады в Пхёнчхане и название спортивной дисциплины.

Золотые медали XXIII Зимней Олимпиады весят по 586 граммов, из которых 580 граммов составляет чистое серебро, а 6 граммов приходится на позолоту. Спортсмены, занявшие вторые места, получат точно такие же, но не позолоченные медали весом 580 граммов. Обладателями третьих мест достанутся бронзовые медали весом 493 грамма.

Всего оргкомитетом изготовлено 259 комплектов наград, из которых 222 комплекта планируется вручить спортсменам.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Олимпиада , медали
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