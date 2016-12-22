Сейм Латвии отказался дать родившимся в стране детям статус граждан

Сейм Латвии отклонил законопроект, который предусматривал автоматическое предоставление гражданства страны родившимся в республике после 1 июня 2018 года детям неграждан. Документ был внесен президентом Раймондом Вейонисом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сейм Латвии отклонил законопроект, который предусматривал автоматическое предоставление гражданства страны родившимся в республике детям неграждан. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат сейма Сергей Потапкин.

Законопроект об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики после 1 июня 2018 года, 12 сентября внес в сейм президент Латвии Раймонд Вейонис.

По мнению главы государства, принятие подобного документа стало бы символическим шагом, который бы позволил остановить «осознанное противостояние и целенаправленное разделение различных групп латвийского общества».

Планировалось, что изменения будут касаться 50–80 детей в год. Так, в 2016 году статус негражданина получили 52 младенца.

По данным на 2017 год, из 1,9 млн жителей Латвии негражданами являются около 242 тыс. человек.

После выхода республики из состава СССР в 1991 году люди с данным статусом не имели гражданства ни одной страны. Они были лишены ряда политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и е​вропейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах.