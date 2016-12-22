Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,47 59,08 EUR Нал. 70,10 69,47 USD Бирж. 59,15 +0,15 EUR Бирж. 69,89 +0,47 USD ЦБ. 59,14 -0,22 EUR ЦБ. 69,43 -0,29 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1937,66 +0,36% РТС 1034,29 +0,63% Brent 51,70 -2,19% DJIA 21703,75 +0,13% Nasdaq 6213,13 -0,05% FTSE 7318,88 -0,07%
В Петербурге после акций протеста закрыли единственный гайд-парк в центре
Лента новостей
ИГ опубликовала видеообращение напавшего на людей в Сургуте боевика 00:18, Общество США ответили на прибытие в Литву танкера с СПГ словами «отличный день» 00:14, Экономика Рынок коммерческих дата-центров в России вырос на 20% 00:00, Технологии и медиа Руни вторым в истории забил 200 голов в английской Премьерлиге 21 авг, 23:56, Спорт В Минприроды назвали невозможной продажу Лосиного Острова под застройку 21 авг, 23:38, Финансы Миллионы американцев вышли посмотреть на «великое» солнечное затмение 21 авг, 23:31, Фотогалерея  Вертолет Robinson потерпел крушение на Черноморском побережье 21 авг, 23:01, Общество Полиция нашла тело во время поисков пропавшей журналистки из Швеции 21 авг, 22:47, Общество В Ростове-на-Дону потушили уничтоживший 100 домов пожар 21 авг, 22:40, Общество СКА забросил четыре шайбы ЦСКА в матче за Кубок открытия 21 авг, 22:30, Спорт ВМС США приостановили все операции после столкновения эсминца с танкером 21 авг, 22:22, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 21 авг, 22:17, РБК и Билайн Платные дороги в России и за рубежом 21 авг, 22:15, Экономика  Число сгоревших в Ростове-на-Дону жилых домов увеличилось почти втрое 21 авг, 22:12, Общество Вице-губернатор Петербурга обвинил бакланов в порче крыши «Зенит Арены» 21 авг, 22:03, Общество Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону 21 авг, 21:58, Общество «Калашников» разработает бесшумный электромотоцикл для спецназа 21 авг, 21:51, Бизнес Женщина выиграла $417 млн у Johnson & Johnson по иску о заболевании раком 21 авг, 21:38, Бизнес АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие» 21 авг, 21:25, Финансы Стартап из России сообщил о заморозке средств на бирже Poloniex 21 авг, 21:21, Деньги «Слово за Вашингтоном»: чем известен новый посол России в США 21 авг, 21:16, Политика Минприроды признало санкции основанием для изменения лицензий 21 авг, 21:12, Бизнес Минобрнауки вложит в продвижение вузов на глобальном рынке 43,5 млрд руб. 21 авг, 21:01, Общество Росздравнадзор потребовал изъять из аптек «Ксимелин» 21 авг, 20:52, Бизнес Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек 21 авг, 20:50, Общество Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды» 21 авг, 20:47, Общество Как изменились ставки по валютным депозитам в августе 21 авг, 20:41, Деньги NASA запустило трансляцию «великого» американского солнечного затмения 21 авг, 20:32, Общество
В Петербурге после акций протеста закрыли единственный гайд-парк в центре
Общество, 21 авг, 20:30
0
В Петербурге после акций протеста закрыли единственный гайд-парк в центре
Власти Петербурга исключили Марсово поле из перечня гайд-парков из-за обращения граждан, «недовольных проведением митингов на братской могиле». На Марсовом поле 12 июня прошел митинг оппозиции, а 12 августа акция ЛГБТ
Марсово поле (Фото: Георгий Поляков / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 17 августа подписал постановление, которым исключил Марсово поле из списка гайд-парков, то есть мест, на которых предполагается особый порядок проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает «Фонтанка».

В гайд-парках можно проводить небольшие мероприятия (до 200 человек) без согласования властей, достаточно только уведомить их о своих планах. Марсово поле было единственным гайд-парком в центре Петербурга. Гайд-парки есть еще в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парке и саде 30-летия Октября.

12 июня на Марсовом поле прошел митинг против коррупции, который организовал Алексей Навальный. В течение акции были задержаны 500 человек, 73 из них были несовершеннолетними.

После митинга оппозиции Общественный совет при городском управлении МВД попросил Смольный убрать Марсово поле из перечня гайд-парков, мотивировав это тем, что там располагается захоронение, писала «Фонтанка». С таким же предложением выступали муниципальные депутата города.

Спустя два месяца после акции оппозиции, 12 августа, на Марсовом поле прошел митинг ЛГБТ-активистов. Городские власти пытались его запретить, но Смольнинский районный суд отменил запрет. Акция закончилась нападением людей «спортивного телосложения» на ее участников. В лицо одной активистки распылили перцовый газ, пострадали около десяти человек.

Полтавченко подписал указ спустя пять дней после ЛГБТ-акции. По словам пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова, гайд-парк закрыли из-за обращений граждан, «которые недовольны проведением митингов на братской могиле». В Смольном не уточнили, будет ли предоставлена желающим альтернативная площадка в центре города.

Добираться до Марсового поля на метро неудобно, поэтому его исключение из списка гайд-парков ничего не изменит для оппозиционных акций, считает координатор «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров. «Марсовое поле — лазейка, чтобы получить согласование на проведение митинга. Мы всегда стремились сделать акции согласованными и безопасными», — сказал Пивоваров.

Исключая Марсово поле из списка гайд-парков, власть дает лишние козыри радикальной оппозиции, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. «Это очередная потеря в отношениях власти и общества. Дело кончится тем, что люди выйдут на Дворцовую, Исаакиевскую площади, к Смольному без всяких согласований. Власть демонстрирует и трусость, и глупость», — сказал в разговоре с РБК Резник. Исключение Марсового поля из списка гайд-парков связано с антикоррупционными акциями 26 марта и 12 июня, на которые пришли тысячи молодых людей, отметил депутат. По его словам, оставшиеся гайд-парки не пользуются спросом. «Нет смысла обсуждать [проведений акций в оставшихся гайд-парках]. Можно также загнать людей в лес», — сказал Резник.

На Марсовом поле похоронены погибшие во время Февральской революции, петроградские рабочие, погибшие ​во время Ярославского восстания в июле 1918 года, а также участники обороны Петрограда во время Гражданской войны.

Авторы: Павел Казарновский, Илья Немченко.
Теги: Петербург , протесты , гайд-парк
Главное
Рынок коммерческих дата-центров в России вырос на 20% Технологии и медиа
Материалы по теме
Суд оштрафовал Дадина на 11 тыс. руб. после митинга 12 июня Политика
Распылившему газ на акции 12 июня школьнику продлили домашний арест Общество
Суд арестовал петербургского депутата на десять суток за акцию 12 июня Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку