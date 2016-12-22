В Петербурге после акций протеста закрыли единственный гайд-парк в центре

Власти Петербурга исключили Марсово поле из перечня гайд-парков из-за обращения граждан, «недовольных проведением митингов на братской могиле». На Марсовом поле 12 июня прошел митинг оппозиции, а 12 августа акция ЛГБТ

Марсово поле (Фото: Георгий Поляков / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 17 августа подписал постановление, которым исключил Марсово поле из списка гайд-парков, то есть мест, на которых предполагается особый порядок проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает «Фонтанка».

В гайд-парках можно проводить небольшие мероприятия (до 200 человек) без согласования властей, достаточно только уведомить их о своих планах. Марсово поле было единственным гайд-парком в центре Петербурга. Гайд-парки есть еще в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парке и саде 30-летия Октября.

12 июня на Марсовом поле прошел митинг против коррупции, который организовал Алексей Навальный. В течение акции были задержаны 500 человек, 73 из них были несовершеннолетними.

После митинга оппозиции Общественный совет при городском управлении МВД попросил Смольный убрать Марсово поле из перечня гайд-парков, мотивировав это тем, что там располагается захоронение, писала «Фонтанка». С таким же предложением выступали муниципальные депутата города.

Спустя два месяца после акции оппозиции, 12 августа, на Марсовом поле прошел митинг ЛГБТ-активистов. Городские власти пытались его запретить, но Смольнинский районный суд отменил запрет. Акция закончилась нападением людей «спортивного телосложения» на ее участников. В лицо одной активистки распылили перцовый газ, пострадали около десяти человек.

Полтавченко подписал указ спустя пять дней после ЛГБТ-акции. По словам пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова, гайд-парк закрыли из-за обращений граждан, «которые недовольны проведением митингов на братской могиле». В Смольном не уточнили, будет ли предоставлена желающим альтернативная площадка в центре города.

Добираться до Марсового поля на метро неудобно, поэтому его исключение из списка гайд-парков ничего не изменит для оппозиционных акций, считает координатор «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров. «Марсовое поле — лазейка, чтобы получить согласование на проведение митинга. Мы всегда стремились сделать акции согласованными и безопасными», — сказал Пивоваров.

Исключая Марсово поле из списка гайд-парков, власть дает лишние козыри радикальной оппозиции, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. «Это очередная потеря в отношениях власти и общества. Дело кончится тем, что люди выйдут на Дворцовую, Исаакиевскую площади, к Смольному без всяких согласований. Власть демонстрирует и трусость, и глупость», — сказал в разговоре с РБК Резник. Исключение Марсового поля из списка гайд-парков связано с антикоррупционными акциями 26 марта и 12 июня, на которые пришли тысячи молодых людей, отметил депутат. По его словам, оставшиеся гайд-парки не пользуются спросом. «Нет смысла обсуждать [проведений акций в оставшихся гайд-парках]. Можно также загнать людей в лес», — сказал Резник.

На Марсовом поле похоронены погибшие во время Февральской революции, петроградские рабочие, погибшие ​во время Ярославского восстания в июле 1918 года, а также участники обороны Петрограда во время Гражданской войны.