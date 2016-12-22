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ФАС нашла в закупках по программе «Моя улица» нарушения на 4 млрд руб.
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ФАС нашла в закупках по программе «Моя улица» нарушения на 4 млрд руб.
Общество, 23:28
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ФАС нашла в закупках по программе «Моя улица» нарушения на 4 млрд руб.
ФАС после запроса Валерия Рашкина проверила закупки по благоустройству Тверской улицы и тендеры на поставку гранитной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица». Служба обнаружила нарушения на 4 млрд руб.
Реконструкция в центре Москвы по программе «Моя улица» (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после проверки закупок в рамках программы благоустройства «Моя улица» выявила нарушения более на 4,098 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». Такой ответ от главы ФАС Игоря Артемьева получил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он обращался в службу с запросом, требуя установить виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве».

Комиссия УФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), проведенные по конкурсу 2015 года, и закупки на поставку гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году. Суммарно нарушения обнаружились в семи закупках, две из которых по благоустройству Тверской. Все они касаются порядка проведения конкурсных процедур.

По данным «Коммерсанта», который обладает копией решения комиссии, УФАС пришла к выводу, что в закупках по благоустройству Тверской улицы оценка работ проводилась по «субъективным критериям». В них отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что «оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика», приводит газета выдержки из документа. Все это «не позволяет выявить лучшее предложение об исполнении контракта».

Касательно организации закупок бордюров из гранита в 2017 году, комиссия установила, что по всем пяти контрактам банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком. Кроме того, контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков, а все пять аукционов выиграла компания «Радор-М».

Однако столичное управление ФАС не будут выдавать мэрии «обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе», так как «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным». Все контракты уже заключены. В основном в декабре 2016 года, уточняет газета.

Валерий Рашкин помимо ФАС направил письма и в Генпрокуратуру «для проведения дальнейшей проверки в соответствии с компетенцией». По его словам, проекты по благоустройству «очень дорогие». «Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики». — приводит «Коммерсантъ» слова депутата.

Рашкин направил запросы в Генпрокуратуру и ФАС 4 апреля 2017 года. В письме он указал номера более десяти различных тендеров в рамках программы «Моя улица», которые он просил проверить. До этого в ФАС сообщали, что не могли инициировать проверку закупок, так как в обращениях депутата не получали конкретных указаний на закупку.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Москва , ФАС , «Моя улица»
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