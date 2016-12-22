РПЦ ответила Поклонской на слова об отлучении из-за «Матильды»

В РПЦ заявили, что не знают о случаях отлучения прихожан от святого причастия из-за просмотра фильма «Матильда». Им запретили причащаться полгода, утверждала ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская

Наталья Поклонская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Вопрос канонических прещений, о которых говорила депутат Наталья Поклонская, находится «сугубо в ведении священноначалия РПЦ», а не общественных активистов. Об этом заявил РБК ​Вахтанг Кипшидзе, ​заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«Мне ничего не известно про участие прихожан в закрытых показах фильма «Матильда» и последовавших за этим канонических прещениях», — сказал Кипшидзе.



При этом он отметил, что представители РПЦ, в том числе митрополит Волоколамский Иларион и епископ Егорьевский Тихон, неоднократно высказывали опасения в связи с выходом в прокат фильма «Матильда».



Ранее, 21 июня, депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК, что прихожан РПЦ, посмотревших на закрытых показах фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от святого причастия на шесть месяцев в церквях и монастырях.

«Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — пояснила Поклонская.



Создатель фильма Алексей Учитель рассказал РБК, что информация об организации каких-либо закрытых показов «Матильды» является «полным враньем».



«Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ [митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних связей]. Больше [из РПЦ не видел] никто», — заявил Учитель.



Митрополит Иларион ранее назвал фильм «Матильда» «апофеозом пошлости». Рассказывая о своих впечатлениях от фильма, он подчеркнул особое удивление от начала картины, где у «бегающей по сцене Мариинского театра балерины срывается лифчик и появляется обнаженная грудь». «Наследник [будущий император Николай II] сразу же возбужденно привстает с кресла, где он сидел, в царской ложе. И вот с этой пошлости начинается, и вот так весь этот фильм продолжается», — заявлял митрополит.



Депутат Поклонская также негативно отнеслась к фильму, несмотря на то что не видела его. «Уважающие свои историю, заветы предков и веру тоже не будут его смотреть. Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей или, обладая специальными познаниями, вынуждены знакомиться с такими материалами», — сказала она.

Во время традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня, отвечая на вопрос актера Сергея Безрукова о судьбе фильма «Матильда», президент сказал, что не хотел бы вмешиваться в спор режиссера и парламентария. При этом Путин отметил, что уважает Учителя как «патриотически настроенного» гражданина.



Сам Учитель, парируя президенту, выразил чрезмерное удивление отношением Поклонской к фильму, который она не видела и не хотела бы посмотреть.

​Наталья Поклонская в течение последнего года предпринимала несколько попыток препятствовать выходу в прокат фильма «Матильда», который повествует о жизни молодого русского императора Николая II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской. В российский и зарубежный прокат картина должна выйти 26 октября.



Среди мер по предотвращению выхода в прокат фильма Учителя, которые Поклонская предпринимала в последнее время, было личное письмо режиссеру с просьбой предоставить материалы картины для повторного изучения его «экспертами». До этого депутат также требовала от Генпрокуратуры проверить фильм, так как считала, что это «антиисторическая подделка», которая «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семью».



Также по запросу Поклонской полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании Учителя «Рок» (Rock Films), которая снимала фильм «Матильда», — компанию проверяли на соответствие налоговому законодательству.











