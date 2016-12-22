Поклонская заявила об отлучении прихожан от причастия за «Матильду»

В первоначальной версии текста речь шла об отлучении от причастия священнослужителей, посмотревших фильм «Матильда», что является недостоверной информацией. РБК приносит извинения читателям.

Прихожан, посмотревших фильм Алексея Учителя «Матильда» на закрытых показах, организованных создателями фильма, отлучили от святого причастия на шесть месяцев в церквях и монастырях. Об этом сообщила РБК депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — пояснила парламентарий.

Алексей Учитель в беседе с РБК заявил, что информация об организации закрытых показов его ленты является «полным враньем». «Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ [митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних связей]. Больше [из РПЦ не видел] никто», — сказал Учитель.

Как писал РБК, митрополит Иларион после просмотра назвал фильм «Матильда» «апофеозом пошлости». Рассказывая о своих впечатлениях, он особо отметил начало картины, где, по его словам, у бегающей по сцене Мариинского театра балерины «срывается лифчик и появляется обнаженная грудь». «Наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. И вот с этой пошлости начинается, и вот так весь этот фильм продолжается...» — говорил после просмотра митрополит.​

Поклонская также заявила РБК, что не будет смотреть фильм Учителя в парламентском клубе в Госдуме: «Уважающие свои историю, заветы предков и веру тоже не будут его смотреть. Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей или обладая специальными познаниями вынуждены знакомиться с такими материалами».

15 июня на «Прямой линии с Владимиром Путиным» Алексей Учитель сказал президенту, что вместо многочисленных проверок со стороны правоохранительных органов, инициируемых Поклонской, можно было бы «разобраться с этим» в комитете по культуре, «который возглавляет потрясающий режиссер Говорухин». Учитель подчеркнул, что Наталья Поклонская не видела фильма, против которого выступает.

Станислав Говорухин в разговоре с РБК сообщил, что как только картина будет готова, ее смогут посмотреть все желающие депутаты. «У нас [в Госдуме] существует парламентский клуб. Там [фильмы] смотрят все депутаты или их часть», — пояснил он.

Поклонская подчеркнула РБК, что упрек «не смотрели, а осуждают» использовать в данном случае было бы неправильно. Свою позицию она подкрепляет словами «русского игумена на святой горе Афон Свято-Пантелеимонова монастыря священноархимандрита Евлогия». «Для того чтобы сформировать и выразить отношение к этому фильму, отнюдь не требуется его просматривать. Поскольку сама заявленная тема, основанная на нечистоплотных слухах, является заведомо провокационной», — цитирует депутат слова игумена.

Поклонская направила два запроса в Генпрокуратуру (в ноябре 2016 года и январе 2017-го) с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя. По мнению депутата, фильм «дискредитирует» царя Николая II и его семью. По запросу Поклонской МВД проверяет на соблюдение налогового законодательства кинокомпанию режиссера «Рок».

Алексей Учитель уверен, что все проверки связаны с личным отношением Поклонской ​к фигуре Николая II.