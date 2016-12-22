Россияне стали реже смотреть детективы, ужастики и эротику

По мнению экспертов ВЦИОМа, россияне хотят, чтобы кино можно было смотреть и не задумываться

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В последние несколько лет россияне стали гораздо реже смотреть в кино эротические фильмы, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опросы, проведенные в 2010 и 2014 годах, показывали, что часто или время от времени такие фильмы смотрят 27% россиян. В 2017 году доля ценителей киноэротики сократилась до 15%, а 82% россиян заявили, что практически не смотрят эротические фильмы (в 2010 году — 67%).

Существенно упала и популярность боевиков (практически не смотрят 62% россиян), ужастиков (69%) и детективов (44%).

«Падает популярность фильмов, которые давят на зрителя психологически или эстетически — ужасы, боевики, детективы. Уставая от напряжения и тревоги в окружающей реальности, от постоянного чувства врагов вокруг, россияне идут в кино, чтобы отдохнуть», — комментирует результаты опроса аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев.

Наиболее любимым россиянами жанром кино по-прежнему остается комедия (часто или время от времени смотрят 82% россиян), однако ее популярность также несколько снизилась (было 86%). Зато выросло число поклонников исторических фильмов (с 66 до 78%), киносказок и мультфильмов (с 52 до 74%), приключенческих фильмов (с 65 до 71%).

Однако в отчете ВЦИОМа особо отмечается, что в тот момент, когда россияне решают, на какой фильм пойти, они вообще довольно мало интересуются, к какому жанру относится та или иная лента. В первую очередь российских зрителей интересует, какие актеры в ней снимались (41%) и о чем рассказывается в фильме (29%). Жанром картины интересуется лишь каждый четвертый, равно как и мнением тех своих знакомых, кто ее уже смотрел. Наименее значимы для россиян мнение кинокритиков (4%) и наличие у фильма наград (4%).

«Актеры — это красивая картинка, чистая эстетика, и зрители реагируют в первую очередь на нее. Задумываться и вникать в детали им не хочется», — объясняет Леконцев.

По данным ВЦИОМа, несколько раз в месяц в кино ходят сейчас 12% россиян, что примерно вдвое больше, чем в 2008–2011 годах. Особенно много киноманов среди молодежи в возрасте 18–24 лет — 34%, а также среди москвичей и петербуржцев — 22%.

Доля россиян, никогда не бывавших в кинотеатре, в 2017 году снизилась до 5% (в 2011 году было 16%).