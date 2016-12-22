СМИ узнали о готовности Роналду заплатить испанским властям €14 млн

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду может заплатить властям Испании €14,8 млн. Это позволит ему избежать тюремного заключения. Мадрид считает, что футболист уклонялся от уплаты налогов

Криштиану Роналду (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, решил выплатить властям Испании €14,8 млн, чтобы избежать возможного тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте испанской радиостанции COPE.

Судебные слушания по делу Роналду назначены на 31 июля, они пройдут в пригороде Мадрида — в Посуэло-де-Аларкон. Власти дали футболисту срок в 60 дней, чтобы выплатить сумму задолженности и пени, отмечает радиостанция. Если он это сделает, возможно досудебное соглашение с властями.

Если футболист признает вину и выплатит деньги, он сможет избежать тюремного срока, который может составить до 24 месяцев.

Прокуратура Испании 13 июня подала на Роналду в суд, обвинив его в неуплате налогов с 2011 по 2014 год. Прокуратура Испании полагает, что футболист использовал счета в офшорах, чтобы скрыть доходы в стране. В декабре 2016 года сообщалось, что Роналду зарегистрировал компании на Виргинских островах и через них проводил доходы от рекламы. Такую информацию распространило немецкое издание Spiegel со ссылкой на портал Footbal leaks.

В футбольном клубе «Реал» на следующий день после обращения испанской прокуратуры в суд заявили, что считают, что спортсмен действовал в полном соответствии с налоговым законодательством и что он сможет доказать свою невиновность в суде.

Футболист с 2009 года выступает за испанский клуб «Реал Мадрид», также входит в состав португальской национальной сборной. В апреле 2017 года Роналду стал первым спортсменом в истории, забившим 100 голов в Лиге чемпионов.