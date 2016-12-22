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Советские фильмы на телевидении оказались в разы популярнее современных
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Советские фильмы на телевидении оказались в разы популярнее современных
Общество, 10:52
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Советские фильмы на телевидении оказались в разы популярнее современных
Лидирующие позиции среди фильмов, показанных по телевизору в 2016 году, заняли картины советского производства. В топ-20 самых популярных вошли 13 советских, четыре российских и три голливудских кинофильма. Самым популярным оказался фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Cамыми популярными среди россиян остаются советские киноленты, следует из данных исследования Фонда кино и InterMedia «Российская киноиндустрия — 2016: цифры, мнения». В топ-20 фильмов, показанных на эфирных телеканалах в 2016 году, вошли 13 советских, четыре российские и три голливудские картины.

Лидирующая пятерка телепоказа полностью состоит из фильмов советского производства. На первом месте — картина «Любовь и голуби», снятая в 1984 году Владимиром Меньшовым. На втором месте — лидер советского кинопроката 1972 года «Джентльмены удачи», снятый в 1971 году режиссером Александром Серым.

Третье и пятое места соответственно заняли две ленты Леонида Гайдая — «Пес Барбос и необычный кросс» (1961) и «Самогонщики» (1962). На четвертой строчке рейтинга — картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). В двадцатку вошли также популярные советские фильмы «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «В бой идут одни «старики», «Офицеры», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит», «Весна на Заречной улице», «Девчата».

Только четыре фильма из вошедших в двадцатку были выпущены российскими киностудиями: «А зори здесь тихие...» (ремейк 2015 года по одноименной повести Бориса Васильева), «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Недотрога» и «Кто я». Из зарубежных в верхнюю часть рейтинга попали «Аватар», «Красотка» и «Один дома — 2».

В исследовании отмечается также, что в последние годы наблюдается отток аудитории с крупных телеканалов, причем быстрее всего сокращаются доли «большой тройки». За десять лет с 2007 года аудитория «Первого канала» уменьшилась с 21 до 12,7%, «России 1» — с 17 до 12,9%, НТВ — с 14 до 9,3%. Падение также показали и многие тематические каналы.

Телевизионная аудитория стала перетекать в интернет, в том числе на сайты телеканалов, имеющих собственное потоковое вещание. В то же время за 2016 год телеканал «Россия 1» показал рост и впервые за десять лет обошел по доле аудитории «Первый канал»: доля «России 1» составила 12,9%, тогда как «Первого канала» — 12,7%.

В 2016 году россияне стали меньше времени уделять телесериалам: их доля просмотра составила 26% от всех программ, тогда как годом ранее было 28%. Интерес к кинофильмам вырос с 15 до 16%, просмотр социально-политических программ также вырос — с 6 до 8%. На этом фоне с 14 до 12% снизился спрос на новости. Интерес зрителей к документальным лентам не изменился и остался на уровне 4%.

Теги: российский кинематограф , советские фильмы
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