Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой лишилась работы

Диспетчер станции скорой помощи в городе Лобне, принимавшая звонок от друзей актера Дмитрия Марьянова незадолго до его гибели, написала заявление об увольнении. Об этом «Интерфаксу» сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Он сообщил, что диспетчер приняла данное решение по собственному желанию и написала соответствующее заявление.
Министр уточнил, что диспетчер скорой, принимавшая звонок, допустила очевидное нарушение. «У нас есть регламент ведения диалога — в частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: «Вызовов много, ждите». Очевидно нарушение в приеме вызова», — приводит агентство его слова.
Ранее на этой неделе пресс-служба минздрава Московской области сообщала, что по результатам проведенной проверки нарушений в работе диспетчеров системы «112» при приеме вызова Марьянову не выявлено.
Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Издание Life сообщало, что друзья Марьянова вызывали скорую помощь, однако услышали в ответ, что оперативно прислать машину не получится из-за большого количества других вызовов. В итоге друзья актера повезли его в больницу на своей машине.
По факту гибели актера СКР завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
В пятницу управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что на данный момент следствие рассматривает несколько версий случившегося. Основные версии — несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание реабилитационным центром «Феникс» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.