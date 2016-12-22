Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками рейсов в Пулково

На петербургском аэродроме Пулково началась новая прокурорская проверка, на этот раз в связи с массовой задержкой рейсов. После гибели ребенка и последовавшей за этим проверки в аэропорту не стало хватать самоходных трапов

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту массовых задержек авиарейсов в петербургском аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В связи с сообщениями в СМИ 19 и 20 октября 2017 года о фактах массовых задержек рейсов в Пулково Северо-Западной транспортной прокуратурой организована дополнительная проверка. В настоящее время в этих целях в аэропорту находится работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры», — сказано в сообщении.

До этого, как следует из сообщения прокуратуры, в Пулково прошлая другая прокурорская проверка. Она была проведена в связи с падением в конце сентября женщины с малолетним ребенком с трапа самолета. Ребенок позднее скончался.

По итогам той проверки надзорное ведомство потребовало от гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) устранить нарушения закона, «в том числе связанные с обучением персонала, обслуживающего наземную технику, и техническим состоянием трапов». Соответствующее представление было вынесено 3 октября, следует из сообщения прокуратуры.

«Интерфакс» со ссылкой на Санкт-Петербургского транспортного прокурора Игоря Лепехина сообщил, что в Пулково из-за прокурорской проверки временно прекратила работу почти половина трапов. «Всего в аэропорту эксплуатируются примерно 35 трапов. Около 40% из них были выведены в эксплуатации на время проверки. В настоящее время на смене в аэропорту находятся три траповщика, в работе шесть трапов», — приводит агентство его слова. Прокурор добавил, что в связи со сложившейся ситуацией задержки рейсов действительно были.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев накануне писало, что задержки рейсов связаны с тем, что на весь аэропорт остался один водитель, имеющий право управления самоходным пассажирским трапом (СПТ). «На весь аэропорт остался один траповщик, который ездит от самолета к самолету», — приводило издание объяснения сотрудников Пулково. Издание писало, что в четверг, 19 октября, с 18:00 по 22:00 из 39 рейсов вовремя были отправлены только 16.

В комментарии ООО «Воздушные ворота Северной столицы», который приводит «Фонтанка», сказано, что в аэропорту в настоящее время проводится переаттестация персонала операционных служб, а 11 трапов после инцидента с падением пассажиров выведены из эксплуатации для проверки технического состояния. «До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы», — сказано в комментарии компании.

​Инцидент с трапом в аэропорту Пулково произошел 28 сентября. Тогда при выходе одна из пассажирок и ее полуторагодовалая внучка упали примерно в трехметровой высоты в результате обрушения трапа. Позднее ребенок скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время в данном уголовном деле двое фигурантов.