Роспотребнадзор установил новый запрет на продажу «боярышника»

Всего 11 дней в России можно было легально продавать алкогольные суррогаты — так называемый боярышник. Роспотребнадзор установил новый запрет на розничную торговлю такой продукцией, прежний запрет истек 9 октября

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России на 180 суток продлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление выпустила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовой информации.

Под запрет подпадает спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, отмечается в документе.

Запрет на продажу «спиртосодержащей непищевой продукции» истек 9 октября 2017 года. Роспотребнадзор не стал сразу же продлевать срок действия запрета, поэтому в течение 11 дней суррогаты и «боярышник» вновь можно было купить легально.

Запрет на продажу алкогольных суррогатов, которые очень дешевы в производстве, был введен 23 декабря 2016 года. Поводом для этого стали события в Иркутске в конце 2016 года, когда от отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» погибли более 70 человек. Оказалось, что в концентрате был метиловый спирт. Запрет продлевался в июле 2017 года (на 90 дней). На проблему обращал внимание президент Владимир Путин.

Анна Попова замечала, что число погибших от отравления суррогатами после введения запрета на их продажу снизилось на 20%.