В Подмосковье на газопроводе произошел взрыв

При разрыве столб огня поднялся в воздух на десятки метров. Очевидцы произошедшего рассказывают о сильном взрыве, из-за которого «дрожали стекла»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Луховицком районе Подмосковья произошел разрыв газопровода, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Подмосковью.

Взрыв произошел рано утром в пятницу, 20 октября: сообщение о возгорании на газопроводе поступило в центр управления в кризисных ситуациях областного МЧС в 6:25. После взрыва началось «факельное возгорание» на высоту приблизительно 15–20 метров.

Взрыв газопровода в луховицах (Видео: Geka Kirilov / YouTube)

Разрыв произошел в поле, недалеко от поселка Красная Пойма, но угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в пресс-службе. При инциденте никто не пострадал.

В настоящее время газовая служба перекрыла участок. «Происходит выжигание остатков газа», — пояснили в пресс-службе. В результате происшествия потребители от газоснабжения отключены не были.

Очевидцы рассказали подмосковному телеканалу «360» о силе взрыва. «Проснулся от взрыва. Все небо было освещено, и был громкий гул — дрожали стекла. Выскочили на улицу и увидели за домами высокие языки пламени», — приводит телеканал слова местного жителя Валентина Архарова. Очевидица Алина Литвинова сообщила, что пожар продолжался и спустя полчаса.