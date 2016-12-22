Вступил в силу регламент ГИБДД с разрешением остановки машин вне постов

С 20 октября начал действовать новый административный регламент ГИБДД. В нем содержится положение о праве инспекторов останавливать автомобили вне стационарных постов и ряд других изменений

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу в России с пятницы, 20 октября.

Одно из его положений отменяет приказ о запрете инспекторам останавливать автомобили вне стационарных постов ГИБДД. До настоящего времени сотрудникам Госавтоинспекции разрешалось останавливать транспортные средства за пределами постов только в случае нарушения правил или для оказания помощи.

Начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков пояснил пояснял, что это связано с сокращением количества постов ДПС, которое за последние годы уменьшилось втрое.

В июле 2017 года первый замглавы МВД Александр Горовой на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что запрет останавливать автомобили вне стационарных постов «был ошибкой». Тогда же руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в комментарии РБК сказал, что отмена приказа, запрещающего останавливать транспортные средства вне стационарных постов, ни на что не повлияет.

«Никто ничего и не запрещал. Говорили о том, что нельзя останавливать автомобиль без причин, для проверки документов. Но это по сути ничего не меняло. Инспектор останавливал автомобили, ссылаясь на проведение спецмероприятий (в таком случае машину можно останавливать. — РБК)», — сказал Канаев. Он полагает, автомобилистов как останавливали вне стационарных постов, так и будут останавливать.

Кроме того, новый регламент не позволит сотрудникам Госавтоинспекции умышленно устраивать засады на дорогах.