Умер боксер Джейк Ламотта по прозвищу Бешеный Бык

Легендарный боксер, сыграв которого, Роберт Де Ниро получил «Оскар», скончался в возрасте 96 лет

Фото: Chris O'Meara / AP

Боксер Джейк Ламотта, за свой бойцовский дух получивший прозвище Бешеный Бык, скончался в США в возрасте 96 лет. О смерти легендарного спортсмена сообщила на своей странице в сети Facebook его дочь Кристи Ламотта.

Джейк Ламотта родился в семье американцев итальянского происхождения в 1921 году. В возрасте 20 лет он начал карьеру профессионального боксера и уже в 1949 году завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе, который удерживал до 1951 года. 14 февраля 1951 года Ламотта проиграл техническим нокаутом Рэю Робинсону, однако победа далась тому тяжело: бой вышел настолько кровавым, что его назвали «Бойня в День Святого Валентина».

Всего за 13 лет своей карьеры Ламотта провел 106 боев, одержав 83 победы, в том числе 30 нокаутом. При этом сам он ни разу не был нокаутирован, хотя четырежды проигрывал досрочно.

Фото: AP

В 1980 году Ламотта стал героем фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», где его роль сыграл Роберт Де Ниро. За исполнение этой роли Де Ниро был удостоен премии «Оскар», а сам фильм занял 51-е место в списке 100 лучших американских триллеров по версии Американского института киноискусств.

Сам Ламотта сыграл небольшие роли в 19 фильмах, самым известным из которых стал «Бильярдист» с Полом Ньюманом в главной роли.