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Российские туристы рассказали о землетрясении в Мексике
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Российские туристы рассказали о землетрясении в Мексике
Общество, 16:00
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Российские туристы рассказали о землетрясении в Мексике
По данным Ростуризма, в Мексике в момент землетрясения находились около ста туристов из России. РБК связался с некоторыми из них, они рассказали о разрушении и панике в городе Мехико, а также о перебоях со связью и транспортом
Фото: Marco Ugarte / AP

Житель курортного города Канкун в Мексике Алексей Ткачев рассказал РБК, что находился в эпицентре землетрясения. «Сейчас я путешествую и волей случая находился в эпицентре. Когда толчки начались, я стоял на верхушке пирамиды в Чолуле (на юге Мексики. — РБК) — самой большой на планете. За 10-15 минут до толчков я был внутри пирамиды, под землей в туннелях, потом вышел на поверхность. Там стояла церковь, и купол от нее рухнул к моим ногам. Люди кричали, некоторые находились внутри церкви, они выбегали. Полиция попросила вниз спускаться минут через 5-10», — сообщил Ткачев.

По его словам, туристы, в основном, отдыхают на юге Мексики, «почти за 2 тыс. км от эпицентра землетрясения». «Кроме того, сейчас не сезон, и русских в принципе мало. В центральной части страны, как правило, находятся те, кто путешествует в многодневных турах. Либо те, кто летит самостоятельно», — пояснил он.

Последствия землетрясения в Мексике. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Другой очевидец, Александра Чибисова, рассказала РБК о разрушениях и панике в столице страны Мехико. «Землетрясение вчера сама очень хорошо чувствовала. На юге города, где мы живем (высокая часть города, в горах), разрушений не было. Некоторые здания треснули. А внизу было очень страшно. Упало более 40 зданий», — пояснила Чибисова. По ее словам, в течение пяти часов в городе не было света. «В нашем районе с 13:15 и где-то до 18:00 [не было света]. И в это же время были перебои с интернетом и со связью. Люди не могли связаться со своими близкими. [Присутствует] паника, огромные пробки в городе», — добавила она. Разница во времени между Мехико и Москвой — 8 часов.

Владимир Назаров рассказал РБК, что во вторник в Мехико была паника, в городе не было электричества и воды, а мобильная связь работала плохо. «Не работал общественный транспорт, только метро, но не все линии. В одном из районов вооруженная банда грабила людей, стоящих в пробке, поэтому все маленькие магазинчики из-за страха позакрывали, а супермаркеты были закрыты, потому что света не было», — добавил Назаров. По его словам, сегодня во всех школах и вузах отменены занятия. «Многие не работают из-за повреждения зданий. Коммуникации восстановили, вода только плохо идет», — добавил Назаров.

В северной части Мексики подземные толчки не ощущались, рассказала РБК Нарине Саргсян, обстановка была спокойной.

Пользователь Instagram под псевдонимом Lara Mexikanochka рассказала, что живет в Мехико на седьмом этаже здания, его шатало, это «сильно чувствовалось». «Смотрела из нашего окна на город в дыму, где упало 29 зданий, они просто рухнули... Многие здания треснули по швам», — написала она. По ее словам, на дорогах в Мехико видны трещины, «рухнуло здание университета», а также здание детского сада. Электричества в городе не было, наблюдались перебои со связью, добавила она.

https://www.instagram.com/p/BZQAcNqBiba/

Елена написала в своем Instagram, что «упало несколько десятков домов», «что-то взорвалось потом из-за утечек газа». Она также рассказала о перебоях со связью после землетрясения. «Наш любимый район как в фильмах — катастрофах: темно, на улицах толпы людей, завалы камней, обломки стёкол и штукатурки, запах газа», — написала она.

https://www.instagram.com/p/BZPzmnNFgL-/?taken-by=allo_frida

Кадры из Мексики публиковали пользователи по всему меру. Корреспондент газеты Washington Post Джошуа Партлоу разместил в своем Twitter видеозапись работы спасателей.

Фотографии обвалившихся домов размещали местные жители.

Бывший посол Мексики в Китае опубликовал видеозапись, сделанную на одном из верхних этажей высотного здания сразу после землетрясения.

Мощное землетрясение в Мексике произошло во вторник, 19 сентября, его магнитуду власти оценили в 7.1. В Ростуризме сообщили, что в стране находятся «около 100 российских туристов», но обращений от них в связи с землетрясением не поступало. Туристы в основном находятся на курортах, расположенных вдали от эпицентра землетрясения, пояснил советник руководителя ведомства Дмитрий Горин. В МИД также заявили, что информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах нет.

Президент России Владимир Путин направил после землетрясения телеграмму президенту Мексики Энрике Пенье Ньето, в которой выразил сочувствие родным и близким погибших. Он также заявил о готовности Москвы помочь в ликвидации последствий.

Глава спасательной службы Мексики Луис Филипе Пуэнте сообщил, что по состоянию на утро 20 сентября известно о 248 погибших при землетрясении.

Одно из самых разрушительных землетрясений в истории страны прошло в тот же день 22 года назад, 19 сентября 1985 года. Основной удар пришелся на город Мехико. Магнитуда землетрясения составила 8,1. Тогда погибли более 5 тыс. человек.

Авторы: Екатерина Костина, Любовь Алтухова, Андрей Гатинский.
Теги: Мексика , землетрясение
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