Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,31 57,74 EUR Нал. 70,03 69,33 USD Бирж. 57,85 -0,28 EUR Бирж. 69,45 -0,27 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3904,14 +11,44 ММВБ 2049,61 +0,03% РТС 1116,12 +0,67% Brent 55,76 +0,65% DJIA 22370,80 +0,18% Nasdaq 6461,32 +0,10% FTSE 7271,07 -0,06%
Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей
Лента новостей
Инвестиции в тепло: как модернизировать ТЭЦ без ущерба для потребителей 14:24, Мнение В нападении на Ляскина заподозрили ранее судимого жителя Санкт-Петербурга 14:21, Политика «Газпром» удвоил финансирование «Турецкого потока» 14:19, Бизнес ФАС заявила об отсутствии рисков огосударствления банков из-за санаций 14:14, Финансы Возмущенные пожаром в детском лагере ворвались в горсовет Одессы 14:10, Политика Подпольный пивоваренный завод нашли в Минеральных Водах 14:08, Общество В ЦБ заявили о переориентации кибермошенников на молодежь 14:06, Деньги Оставшийся без лицензии бурятский банк выставил на торги буддийский храм 14:04, Бизнес Избитого координатора штаба Навального обвинили в инсценировке нападения 13:55, Политика Роскомнадзор заблокировал «крупнейший» сайт с пиратским ПО для Android 13:48, Технологии и медиа Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией 13:47, Финансы Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей 13:46, Общество Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых в теракте в Лондоне 13:38, Общество Путин предложил президенту Мексики помощь после землетрясения 13:28, Общество Чиновники придумали способ «за копейки» спасти «Зарядье» от вытаптывания 13:27, Политика В Москве после сообщений об угрозе взрыва эвакуировали управы 12 районов 13:23, Общество Как овладеть навыками ведения переговоров 12:57, РБК и Mitsubishi Electric Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину 12:57, Политика Масляков прокомментировал тему цензуры шуток про президента на КВН 12:55, Общество Кремль объяснил речь Фримена о Путине «эмоциональной экзальтацией» 12:54, Политика Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами 12:41, Общество В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека 12:41, Общество В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист 12:40, Общество В Испании прошли аресты сторонников референдума о независимости Каталонии 12:39, Политика Журналисты впервые засняли организовавшего арест Улюкаева генерала ФСБ 12:38, Политика Поклонская заявила о просьбе задержать главу «Христианского государства» 12:36, Общество Председатель правления Бинбанка рассказал о работе банка в будущем 12:35, Финансы Mitsubishi анонсировала выпуск нового кроссовера 12:25, Авто
Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей
Общество, 13:46
0
Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей
Под Оренбургом произошла разгерметизация нефтяной скважины с выбросом сероводорода, в результате с отравлениями госпитализировали окрестных жителей. В больницах находятся 29 человек, 25 из них дети
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

На нефтяной скважине в Оренбургской области произошла разгерметизация, которая сопровождалась выбросом в атмосферу сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

​Инцидент случился на скважине № 1105-2, которая расположена в 32 км к югу от Оренбурга, в ночь на среду, 20 сентября. Представитель «Газпром нефти» сказал РБК, что эта скважина принадлежит «дочке» компании «Газпром нефть Оренбург».

По словам источника РБК, близкого к региональному Минприроды, специалисты ведомства не смогли попасть на объект.

​«Специалистов Минприроды Оренбургской области даже не пустили на объект, потому что это объект федерального подчинения, но специалисты ведомства произвели замеры, превышений ПДК обнаружено не было», — сказал он.

Как отметили в экстренных службах, спустя пять часов после разгерметизации авария была ликвидирована. После инцидента в больницы стали поступать с отравлениями местные жители. По информации источников ТАСС и «РИА Новости», с признаками интоксикации в медицинские учреждения были отправлены 19 детей.

В приемном покое Городской клинической больницы № 6 Оренбурга РБК подтвердили факт отравления людей сероводородом. «17 человек поступают прямо сейчас», — отметили в больнице.

Позже ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что 29 человек обратились за помощью к медикам. 25 из них, уточнили в ведомстве, — дети.

Фото: со страницы Оренбург онлайн во «Вконтакте»

Руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров заявил, что этот газ опасен тем, что поражает центральную нервную систему. «При высокой дозе человек может упасть в обморок. Бывали и летальные исходы, все зависит от дозы», — сказал Чупров.

По его словам, это далеко не первый случай, когда происходит выброс сероводорода в нефтяной отрасли. Он напомнил об аварии на месторождении им. Алабушина в Коми, принадлежащем ЛУКОЙЛу. «Пострадали две деревни, находящиеся в 7 и 8 км [от месторождения]. В первую очередь страдают беременные, дети — это такая газовая атака. Нужно выходить из зоны поражения, ликвидировать аварию как можно быстрее и всем пострадавшим нужно курортное лечение», — пояснил Чупров.

Авария на месторождении ЛУКОЙЛа, о которой упомянул представитель Гринпис, произошла в апреле. В течение 25 дней скважина была охвачена огнем. Специалисты почти месяц пытались локализовать возгорание, а после аварии установили на устье скважины специальное оборудование и загерметизировали его. Ответственность за случившееся «ЛУКОЙЛ-Коми» возложила на фирму-подрядчика — ООО «КомиКуэст Интернешнл», которое занималось ремонтом скважины.​

Авторы: Анна Трунина, Тимофей Дзядко, Мария Истомина, Илья Немченко.
Теги: отравление , госпитализация , Дети , Оренбургская область , нефтяная скважина
Главное
Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией Финансы
Главное
Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией Финансы
Чиновники придумали способ «за копейки» спасти «Зарядье» от вытаптывания Политика
«Зенит» раскрыл, как «Газпром» зарабатывает на футболе Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку