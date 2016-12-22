Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей

Под Оренбургом произошла разгерметизация нефтяной скважины с выбросом сероводорода, в результате с отравлениями госпитализировали окрестных жителей. В больницах находятся 29 человек, 25 из них дети

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

На нефтяной скважине в Оренбургской области произошла разгерметизация, которая сопровождалась выбросом в атмосферу сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

​Инцидент случился на скважине № 1105-2, которая расположена в 32 км к югу от Оренбурга, в ночь на среду, 20 сентября. Представитель «Газпром нефти» сказал РБК, что эта скважина принадлежит «дочке» компании «Газпром нефть Оренбург».

По словам источника РБК, близкого к региональному Минприроды, специалисты ведомства не смогли попасть на объект.

​«Специалистов Минприроды Оренбургской области даже не пустили на объект, потому что это объект федерального подчинения, но специалисты ведомства произвели замеры, превышений ПДК обнаружено не было», — сказал он.

Как отметили в экстренных службах, спустя пять часов после разгерметизации авария была ликвидирована. После инцидента в больницы стали поступать с отравлениями местные жители. По информации источников ТАСС и «РИА Новости», с признаками интоксикации в медицинские учреждения были отправлены 19 детей.

В приемном покое Городской клинической больницы № 6 Оренбурга РБК подтвердили факт отравления людей сероводородом. «17 человек поступают прямо сейчас», — отметили в больнице.

Позже ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что 29 человек обратились за помощью к медикам. 25 из них, уточнили в ведомстве, — дети.

Фото: со страницы Оренбург онлайн во «Вконтакте»

Руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров заявил, что этот газ опасен тем, что поражает центральную нервную систему. «При высокой дозе человек может упасть в обморок. Бывали и летальные исходы, все зависит от дозы», — сказал Чупров.

По его словам, это далеко не первый случай, когда происходит выброс сероводорода в нефтяной отрасли. Он напомнил об аварии на месторождении им. Алабушина в Коми, принадлежащем ЛУКОЙЛу. «Пострадали две деревни, находящиеся в 7 и 8 км [от месторождения]. В первую очередь страдают беременные, дети — это такая газовая атака. Нужно выходить из зоны поражения, ликвидировать аварию как можно быстрее и всем пострадавшим нужно курортное лечение», — пояснил Чупров.

Авария на месторождении ЛУКОЙЛа, о которой упомянул представитель Гринпис, произошла в апреле. В течение 25 дней скважина была охвачена огнем. Специалисты почти месяц пытались локализовать возгорание, а после аварии установили на устье скважины специальное оборудование и загерметизировали его. Ответственность за случившееся «ЛУКОЙЛ-Коми» возложила на фирму-подрядчика — ООО «КомиКуэст Интернешнл», которое занималось ремонтом скважины.​