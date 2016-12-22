Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей

На нефтяной скважине в Оренбургской области произошла разгерметизация, которая сопровождалась выбросом в атмосферу сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент случился на скважине № 1105-2, которая расположена в 32 км к югу от Оренбурга, в ночь на среду, 20 сентября. Представитель «Газпром нефти» сказал РБК, что эта скважина принадлежит «дочке» компании «Газпром нефть Оренбург».
По словам источника РБК, близкого к региональному Минприроды, специалисты ведомства не смогли попасть на объект.
«Специалистов Минприроды Оренбургской области даже не пустили на объект, потому что это объект федерального подчинения, но специалисты ведомства произвели замеры, превышений ПДК обнаружено не было», — сказал он.
Как отметили в экстренных службах, спустя пять часов после разгерметизации авария была ликвидирована. После инцидента в больницы стали поступать с отравлениями местные жители. По информации источников ТАСС и «РИА Новости», с признаками интоксикации в медицинские учреждения были отправлены 19 детей.
В приемном покое Городской клинической больницы № 6 Оренбурга РБК подтвердили факт отравления людей сероводородом. «17 человек поступают прямо сейчас», — отметили в больнице.
Позже ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что 29 человек обратились за помощью к медикам. 25 из них, уточнили в ведомстве, — дети.
Руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров заявил, что этот газ опасен тем, что поражает центральную нервную систему. «При высокой дозе человек может упасть в обморок. Бывали и летальные исходы, все зависит от дозы», — сказал Чупров.
По его словам, это далеко не первый случай, когда происходит выброс сероводорода в нефтяной отрасли. Он напомнил об аварии на месторождении им. Алабушина в Коми, принадлежащем ЛУКОЙЛу. «Пострадали две деревни, находящиеся в 7 и 8 км [от месторождения]. В первую очередь страдают беременные, дети — это такая газовая атака. Нужно выходить из зоны поражения, ликвидировать аварию как можно быстрее и всем пострадавшим нужно курортное лечение», — пояснил Чупров.
Авария на месторождении ЛУКОЙЛа, о которой упомянул представитель Гринпис, произошла в апреле. В течение 25 дней скважина была охвачена огнем. Специалисты почти месяц пытались локализовать возгорание, а после аварии установили на устье скважины специальное оборудование и загерметизировали его. Ответственность за случившееся «ЛУКОЙЛ-Коми» возложила на фирму-подрядчика — ООО «КомиКуэст Интернешнл», которое занималось ремонтом скважины.