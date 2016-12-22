Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,46 58,05 EUR Нал. 70,09 69,43 USD Бирж. 58,13 +0,02 EUR Бирж. 69,72 +0,23 USD ЦБ. 58,10 +0,48 EUR ЦБ. 69,68 +0,93 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3925,00 +32,30 ММВБ 2048,99 -0,49% РТС 1108,71 -0,93% Brent 55,39 -0,02% DJIA 22370,80 +0,18% Nasdaq 6461,32 +0,10% FTSE 7275,25 +0,30%
СМИ узнали об обстоятельствах удара с вертолета на учениях «Запад-2017»
Лента новостей
Лавров рассказал о подозрениях России в адрес США по ДРСМД 04:41, Политика В Сети появилось снятое в момент землетрясения в Мексике видео 04:20, Общество Президент Венесуэлы сравнил Дональда Трампа с Гитлером 03:49, Политика Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек 03:13, Общество Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе 03:02, Политика Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном 02:52, Политика Лавров рассказал Джонсону о готовности России к «встречным шагам» 02:31, Политика Стали известны имена попавших в ДТП с командующим ВДВ военных 02:26, Общество Крупное землетрясение на юге Мексики 01:56, Фотогалерея  ЦБ подготовился к санации Бинбанка 01:55, Финансы Третьего подозреваемого в теракте в метро Лондона задержали в Уэльсе 01:53, Общество В Подмосковье лишили мандата депутата от «Яблока» 01:34, Политика За выдуманного преемника Путина согласились проголосовать 18% россиян 01:16, Политика Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 00:55, Технологии и медиа В Польше насчитали почти 1 млн работающих в стране украинцев 00:30, Политика Число жертв землетрясения в Мексике превысило 40 человек 00:09, Общество Миллиардер Брэнсон пообещал помочь Карибам после урагана «Ирма» 19 сен, 23:46, Общество Нетаньяху предложил Ирану дружбу и сослался на здравый смысл пингвинов 19 сен, 23:43, Политика Бюджет сэкономит на пенсиях 560 млрд руб. за два года 19 сен, 23:07, Экономика Землетрясение магнитудой 7,1 в Мексике привело к жертвам и разрушениям 19 сен, 23:02, Общество Спасительный триллион: зачем ЦБ прокредитовал «Открытие» 19 сен, 22:57, Финансы Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед речью Грибаускайте 19 сен, 22:45, Политика Случайный пуск: кто ответит за выстрел вертолета на учениях «Запад-2017» 19 сен, 22:42, Общество Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального в Москве задержали 19 сен, 22:37, Общество В Москве закрыли для пассажиров станции метро «Китай-город» 19 сен, 22:11, Общество ФСБ и Роскомнадзор начали борьбу с кэшем Google 19 сен, 22:02, Технологии и медиа В Москве совершили покушение на бизнес-партнера Марины Сечиной 19 сен, 21:55, Общество После побега обвиняемого из зала суда в Москве начали проверку 19 сен, 21:40, Общество
СМИ узнали об обстоятельствах удара с вертолета на учениях «Запад-2017»
Общество, 04:44
0
СМИ узнали об обстоятельствах удара с вертолета на учениях «Запад-2017»
Пуск ракеты «воздух-земля» с вертолета К-52 во время учений «Запад-2017» произошел без команды пилота после того, как он включил главный выключатель вооружения, рассказал источник «Коммерсанта»
Фото: Сергей Гриц / AP

Пуск неуправляемой авиационной ракеты (НАР) во время полета вертолета Ка-52 «Аллигатор» на учениях «Запад-2017» произошел без команды пилота, рассказал источник газеты «Коммерсант». По его словам, все обстоятельства инцидента и его точные причины будет выяснять созданная для этого комиссия, однако уже сейчас известно, что пуск ракеты произошел сразу после включения пилотом главного выключателя вооружения.

Об инциденте стало известно во вторник, 19 сентября. Издание 66.ru сообщило, что во время учений «Запад-2017» на полигоне Лужский в Ленинградской области вертолет Ка-52 из-за сбоя ударил ракетой по зрителям и опубликовало видео. Минобороны заявило, что на видео «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

Источник РБК, близкий к Минобороны, рассказал, что пуск ракеты произошел 16 сентября. Минобороны подтвердило, что вертолет случайно выпустил ракету по парковке автомобилей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорилось в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Случайный пуск: кто ответит за выстрел вертолета на учениях «Запад-2017»
Общество

Близкий к штабу воздушно-космических сил собеседник «Коммерсанта» рассказал, что группа вертолетов взлетела с аэродрома Пушкин вЛенинградской области в 14:00 16 сентября. Два вертолета К-52 должны были выполнить зачетный полет пары на выполнение боевых задач. Примерно в 14:47 при выполнении третьего захода на боевом курсе при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля», рассказал собеседник газеты.

Видео: РБК

Он уточнил, что вертолеты в это время находились на высоте около 50 метров и летели со скоростью 200 км в час. Ведущим пары, по информации газеты, были подполковник Смахтин, в ведомым — старший лейтенант Волчков (имена в публикации не указаны).

​После схода ракеты Волчков доложил руководителю полетов на полигоне о происшествии и получил команду вернуться на место взлета. Источник издания рассказал также, что летчики Смахтин и Волчков будут отстранены от полетов до выяснения всех причин инцидента.

В районе взрыва ракеты ранения получили три человека, две машины повреждены. Как рассказал источник РБК, все раненые «не гражданские».
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: военные учения , Вертолет , «Запад-2017»
Главное
ЦБ подготовился к санации Бинбанка Финансы
Материалы по теме
Случайный пуск: кто ответит за выстрел вертолета на учениях «Запад-2017» Общество
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017» Общество
Минобороны назвало «глупостью» сообщения о залпе с вертолета по людям Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку