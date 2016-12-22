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По делу экс-губернатора Белых допросили 200 человек
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По делу экс-губернатора Белых допросили 200 человек
Общество, 15:03
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По делу экс-губернатора Белых допросили 200 человек
Следствие допросило порядка 200 человек в рамках расследования дела бывшего главы Кировской области Никиты Белых, который обвиняется во взятках. Среди допрошенных — экс-министр региона
Никита Белых (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

По делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых были допрошены более 200 человек. Об этом заявил следователь Роман Мухачев на заседании Мосгорсуда, который во вторник, 20 июня, решает вопрос о продлении ареста Белых на срок свыше года, передает корреспондент РБК.

В конце марта следственные действия были завершены, результаты всех экспертиз получены, и сейчас экс-губернатор и его защита знакомятся с материалами дела, заявил представитель СКР. Материалы составляют 45 томов; Белых уже ознакомился с большей их частью и прочитал показания свидетелей, заявивших о его виновности, в том числе тех, кто «находился в его служебной зависимости», уточнил Мухачев. Поскольку обвиняемый теперь располагает персональными данными свидетелей, в случае освобождения он сможет на них повлиять, опасается следователь.

Среди допрошенных по делу — бывший и.о. министра экономического развития Кировской области Сергей Толстобров, следует из материалов, приложенных к ходатайству, которые зачитал судья Андрей Расовский. Арест Белых продлевают пятый раз, и аргументация следствия за год не изменилась, заявил экс-губернатор: «В ходатайствах повторяются даже орфографические ошибки. То есть, следствие совсем не утруждает себя приводить доводы и объяснения в пользу исключительной меры пресечения».

На довод о том, что на свободе экс-губернатор может помешать следствию, Белых возразил, что, напротив, помогает ему: например, он ходатайствовал о допросе дополнительных свидетелей. Это, например, бизнесмен Алексей Пыхтеев, знакомый Белых, которому экс-губернатор поручил зачислить полученные от Зудхаймера деньги на расчетный счет, с которого они бы расходовались на нужды города, уточнил РБК адвокат обвиняемого Андрей Грохотов.

Продление ареста свыше года — экстренная мера, для которой требуется санкция председателя СКР, указывали защитники Белых; следователь Мухачев, однако, документ от главы ведомства Александра Бастрыкина не представил. Адвокаты просили отправить Белых из СИЗО под домашний арест в связи с окончанием следственных действий; адвокат Мария Ярмуш также попросила судью рассмотреть возможность отпустить экс-губернатора под залог в 20 млн руб.

«Содержание под стражей сильно затрудняет следствие. В изоляторе «Лефортово» большая проблема с доступом адвокатов, и с начала стадии ознакомления с материалами дела защитникам удалось меня посетить для только три раза», — заметил бывший чиновник из стеклянного бокса.

Никиту Белых задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы в июне 2016 года. Изначально ему вменяли один эпизод получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, Белых получил €400 тыс. за покровительство двум компаниям — Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании. Обе компании были связаны с кировским предпринимателем Альбертом Ларицким, который с лета 2015 года находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере; посредником при передаче денег был гражданин Германии Юрий Зудхаймер.

Экс-губернатор свою вину не признал. Он не отрицал получения денег, однако они, по его словам, были не взяткой, а внебюджетным финансированием развития Кирова. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Белых от должности «в связи с утратой доверия».

Впоследствии Белых предъявили обвинение в получении еще одной взятки в размере €200 тыс. В результате оба дела были объединены в одно. Как сообщал адвокат Грохотов, деньги по версии следствия были переданы Белых еще в 2012 году за «помощь предпринимателям». «Якобы через кучу людей Ларицкий передал Белых взятку за ту работу, которая выполнялась в прошлые годы», — комментировал адвокат.

Под стражей у Белых прогрессируют хронические заболевания, заявляли его защитники. Так, обострение диабета и высокое давление привели к нарушениям работы мозга у Белых; кроме того, из-за болезни суставов 42-летний экс-губернатор вынужден ходить с тростью.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: взятка , Никита Белых
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