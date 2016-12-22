СК опроверг применение ножа при нападении на бойца ОМОНа в Петербурге
Общество, 12:38
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СК опроверг применение ножа при нападении на бойца ОМОНа в Петербурге
Следственный комитет опроверг заявление Росгвардии о том, что напавший на сотрудника ОМОНа в Петербурге 12 июня использовал нож. Установлено, что мужчина ударил правоохранителя кулаком в спину, повредив его бронежилет
Как следует из материалов уголовного дела, днем 12 июня на митинге на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга обвиняемый ударил бойца Росгвардии кулаком по спине.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в СК. Там также рассказали, что задержанным является мужчина 1984 года рождения.
Уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) было возбуждено 16 июня — после того, как замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что на сотрудника ОМОНа на Марсовом поле в Петербурге напали с ножом.
«Провокации были налицо. Боец санкт-петербургского ОМОНа (в подчинении Росгвардии. — РБК) получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — сказал Меликов. По его словам, подобные действия были направлены на то, чтобы спровоцировать жесткие действия правоохранителей.
Всего на акции в Петербурге задержали 500 человек, в том числе 73 несовершеннолетних. В отношении большинства из них составили протоколы по ст. 20.2. ч.5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщала пресс-служба уполномоченного по правам детей в Петербурге Светланы Агапитовой. На 11 подростков оформлены протоколы и по ст. 19.3 ч. 1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), 30 задержанных отпустили без протоколов.