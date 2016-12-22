Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательство над пассажирами

Глава ведомства предупредил о возможности точечного ограничения чартерных программ перевозчиков, которые не стремятся исправить ситуацию с «огромными» задержками рейсов

Александр Нерадько (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Программы чартерных перевозок авиакомпаний, чьи рейсы часто отправляются с большими задержками, могут быть ограничены, предупредил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. В ходе посвященного чартерам круглого стола руководитель Росавиации назвал задержки на 12 часов и более «издевательством над пассажирами».

«Мы можем в крайнем случае пойти на точечное ограничение программы нерегулярных перевозок. Если будем видеть, что авиаперевозчик не стремится исправить ситуацию, а продолжает сохранять огромные задержки рейсов», — пояснил Нерадько.

В начале июня, после скандалов вокруг задержек целого ряда рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», СМИ сообщали о возможной отмене Росавиацией всех чартерных рейсов. Однако официальный представитель ведомства Сергей Извольский опроверг РБК применение столь радикальной меры. По его словам, речь может идти об отзыве разрешений на выполнение конкретных рейсов.

По словам Нерадько, Росавиация отслеживает своевременность исполнения всех рейсов, как регулярных так и чартерных. Уже с 21 июня она намерена ежедневно публиковать на своем сайте данные о допущенных задержках.

«Мы на своем сайте начнем ежедневно публиковать список задержек рейсов с указанием авиакомпаний. Чтобы пассажиры могли сами выбирать, какими авиакомпаниями летать», — пояснил глава Росавиации.

В свою очередь, глава Ростуризма Олег Сафонов предложил продумать возможность привлечения к осуществлению чартерных перевозок иностранных авиакомпаний. По его словам, это могло бы быть сделано в виде «чрезвычайной меры» на ограниченное время.

«Ввиду отсутствия возможности осуществить перевозку российскими авиакомпаниями эту перевозку мог бы осуществить кто-то из иностранных компаний. Это предложение было нами сделано Росавиации и Минтрансу. Решение за нашими авиационными регуляторами», — пояснил Сафонов.

Глава Росавиации, отвечая на вопрос РБК о привлечении иностранных авиаперевозчиков, заявил, что это обсуждается. «Прежде всего это Воздушный кодекс России, авиационные правила, межправительственные соглашения о воздушном сообщении с каждой страной. Этот вопрос непростой. Условно привлекаем мы зарубежного авиаперевозчика. Он забирает нашего туриста и отвозит его на место отдыха. Но кто нам даст гарантии, что он вернет его обратно в установленный срок? Никто», — подчеркнул он.

Накануне ТАСС сообщил, что Министерство транспорта уже прорабатывает предложение Ростуризма о привлечении иностранных авиакомпаний для осуществления чартерных рейсов из России в другие страны.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил РБК, что в случае утверждения новой схемы к выполнению чартерных рейсов могут быть привлечены турецкие, болгарские и, возможно, греческие компании. «Заявки от иностранных авиакомпаний будет принимать Минтранс», — отметил он.