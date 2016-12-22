Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы больной Путину

Главный врач Юрий Ширяев подал заявление об уходе по собственному желанию. На его больницу пожаловалась в ходе прямой линии онкобольная Дарья Старикова

Юрий Ширяев (Фото: opentown.ru)

Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы, где ставили диагноз пожаловавшейся Путину онкобольной, подал в отставку. Об этом Ширяев заявил в разговоре с РБК. По его словам, он уже передал министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину заявление об увольнении с поста руководителя АКЦГБ. «Я не знаю, подписал министр мое заявление или нет», — сказал Ширяев.

«Мы вернулись опять к тому, с чего начинали три года назад, если не раньше. Снова кричащее население, снова ненависть между пациентами и врачами! И между двумя городами! И тоска в глазах многих наших врачей! Не всех, но многих, кто действительно хоть что-то хочет изменить к лучшему», — добавил он.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Мурманской области отказались комментировать возможное увольнение Ширяева по собственному желанию. «В настоящий момент мы эту ситуацию не комментируем», — заявили в пресс-службе.

Онкобольная Дарья Старикова во время прямой линии заявила о том, что ей поздно диагностировали рак четвертой стадии. До постановки этого диагноза врачи считали, что она больна остеохондрозом. Онкологическое заболевание девушке в итоге диагностировали в Мурманске.

«В связи с тем, что мне изначально ставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз», мое время в лечении было упущено», — заявила она.

После прямой линии Старикову госпитализировали в Институт онкологии им. Герцена в Москве. Следственный комитет после обращения Стариковой Путину возбудил уголовное дело о халатности.

После прямой линии депутат Мурманской областной думы Александр Макаревич заявил РБК, что депутаты направляли в администрацию президента жалобы на состояние системы здравоохранения в регионе еще в октябре 2016 года.