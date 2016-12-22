Счетная палата обнаружила неэффективное использование денег в Крыму

Счетная палата зафиксировала неэффективное исполнение программы по развитию Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по полмиллиона рублей

Строительство Керченского моста (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в Белом доме, руководство Счетной палаты в конце мая направило письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором расписало результаты проверки Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В нем в частности указано, что система управления программой неэффективна. Это привело к том, что в 2015 году было освоено 23,6% бюджетных средств, а в 2016 году — 63%. При этом проверка показала слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно).

В строительстве, например, отставание по возведению было зафиксировано на 180 объектах из 448. Информационные системы Крыма и Севастополя, по оценке Счетной палаты, не соответствуют единым требованиям к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В докладе указывается, что Минэкономики не располагает полным объемом информации о заключении и исполнении контрактов в отношении строек и объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, заключенных с высшими органами исполнительной власти в Крыму и Севастополе.

Задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составила 665,9 млн руб., в бюджет Севастополя — 162,4 млн руб. (увеличилась с начала в 2016 года в 3,6 и 2,1 раза соответственно).

При этом аудиторы посчитали необоснованным финансирование деятельности дирекции ФЦП в размере около 160 миллионов рублей ежегодно. Значительный объем средств пришелся на выплаты сотрудникам. Например, среднемесячные выплаты 30 руководителям и их заместителям составляли в 2016 году от 472 до 607 тысяч рублей. Сотрудники неруководящего звена получали в среднем 302 тысячи рублей в месяц.