В МВД предложили сажать за пропаганду гомосексуализма среди детей

Приглашенный в Госдуму главный специалист МВД по борьбе с педофилией высказал мнение, что наказание за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних должно быть не административным, а уголовным

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Административное наказание за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних не является эффективным, заявил начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Госдуме, Алабин высказал мнение, что если установить уголовное наказание, «то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения». По его словам, административное наказание неэффективно, так как предусматривает штрафы.

В Госдуме Алабин участвовал в заседании рабочей группы по подготовке федерального закона об усилении мер защиты детей от сексуального насилия и педофилии.

В 2013 году Госдума приняла закон, который устанавливал административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Одновременно информация, пропагандирующая гомосексуализм, была отнесена к запрещенной для распространению среди детей.

За нарушение указанных в ст. 6.21​ КоАП положений полагается штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для физлиц, от 40 тыс. до 50 тыс. для юрлиц, для должностных — от 800 тыс. до 1 млн руб. Нарушения положений статьи через СМИ увеличивает штраф для физлиц от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс руб., а для должностных — до 1 млн руб. либо грозит приостановлением деятельности на срок до 90 суток. ​