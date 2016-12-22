Росимущество передало РПЦ здание студии «Союзмультфильм»

Глава ведомства Дмитрий Пристансков сообщил о подписании им приказа о передаче здания РПЦ бывшего храма Николая Чудотворца

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Здание Никольского храма, которое с 1946 года занимала студия «Союзмультфильм», передано Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Росимущества и заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Пристанскова.

О подписании им соответствующего приказа Пристансков сообщил на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

По данным ТАСС, завершить процесс передачи здания планируется до конца текущего года.

Никольский храм был закрыт в 1936 году, после чего в его здании обосновался антирелигиозный музей. Однако уже в 1944 году здание было передано комитету кинематографии для нужд студии «Союзмультфильм», въехавшей в него в 1946 году.

Никольский храм (Фото: NVO / Wikipedia)

В начале 2014 года глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что «Союзмультфильм» решено перевести в новое здание неподалеку от улицы Академика Королева. Освободившееся старое здание первоначально предполагалось приватизировать, однако в 2016 году глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что из списка приватизируемых объектов здание исключено и вскоре будет передано РПЦ.

«Этот храм реконструирован. «Союзмультфильм» выезжает, после чего здание будет передано Русской православной церкви. Мы уже добились исключения его из плана приватизации предприятия. Следующим шагом будет безвозмездная передача храма в собственность», — сообщила игуменья.

В мае 2017 года в ходе прошедшей в Кремле встречи президента России Владимира Путина с российскими аниматорами председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила президенту, что студия уже получила ключи от нового здания.

«И сегодня «Союзмультфильм» переезжает в новый дом. И Гена, и Чебурашка, мы сегодня начинаем переезд», — сказала Слащева, попросив согласия главы государства на создание в новом здании «анимационного технопарка».