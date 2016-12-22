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Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб.
Крушение А321 над Синаем признано терактом , 11:53
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Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб.
Родные пассажиров рейса 9268 авиакомпании «Когалымавиа», погибших в результате взрыва бомбы над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, обратились с суд с иском, общая сумма выплат по которому превышает 93 млрд руб.
Акция памяти жертв авиакатастрофы Airbus A321. Ноябрь 2015 года (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Родственники погибших в авиакатастрофе A321 над Синайским полуостровом подали коллективные иск в Замоскворецкий суд Москвы, сообщила РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль. По ее словам, заявителями значатся 118 человек.

«Сегодня поступил коллективный иск, ответчиками указаны Allianz Global Corporate and Specialty, AerCap Holdings N.V., «Ингосстрах», ООО «Авиакомпания «Когалымавиа» и ООО «Триомед», — сообщила Хиль. Представитель суда добавила, что сумма искового заявления составила 93 млрд 158 млн 880 тыс. руб., что соответствует 1 млрд 383 млн евро.

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Самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейха 31 октября 2015 года. В результате взрыва на борту погибли все 217 пассажиров самолета и семь членов экипажа. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Ответственность за произошедшие взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Россия прекратила регулярные полеты в Египет после этого инцидента и до сих пор не восстановила регулярное авиасообщение со страной.

17 октября о том, что родственники погибших готовы обратиться в суд с исками из-за «мизерных» выплат, говорили адвокаты Анатолий Кучерена и Стивен Маркс, которые представляют их интересы, передавал «Интерфакс».

Кучерена сообщал, что заявителями по иску готовятся выступить 149 человек, а Маркс отмечал, что сумма выплат, которые получили российские граждане, в разы меньше, чем выплаты иностранным гражданам. По данным юристов, часть потерпевших «по настоянию страховых компаний» заключила мировые соглашения на суммы от от 600 тыс. до 2 млн руб.

Кучерена также напомнил, что Россия присоединилась к Монреальской конвенции 21 августа 2017 года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял Монреальскую конвенцию еще в 2005 году. Эта конвенция регулирует правила международных воздушных перевозок и устанавливает более высокие компенсации, подчеркнул адвокат.

«Российские законы предусматривают максимальную компенсацию в 2 млн руб., в то время как Монреальская конвенция устанавливает сумму в 9 млн руб. в качестве минимальной выплаты», — пояснил агентству исполнительный директор созданного родственниками погибших благотворительного фонда «Рейс 9268» Александр Войтенко.

В разговоре с РБК Войтенко заявил, что число заявителей может вырасти до 149 человек, о которых говорили адвокаты, до конца октября.

«Я думаю, что до конца месяца количество [подавших иск] вырастет, поскольку у нас есть еще несколько дней до 31 октября, мы сможем успеть подать иск от некоторых других родственников», — пояснил Войтенко. По его словам, иск от имени семей погибших при взрыве А321 учитывает и компенсацию за моральный вред.

Авиакомпания «Когалымавиа» была связана с туроператором Brisco, юридическим лицом которого в России выступала ООО «Триомед». Через учредителя ООО «Триомед» Висхана Табулаева эта компания связана с ​ООО «Западная авиационно-инвестиционная компания», которое была единственным владельцем ООО «Авиакомпания «Когалымавиа».

В декабре 2015 года «Когалымавиа» прекратила полеты после приостановки сообщения России с Египтом и прекращения чартерных полетов в Турцию. В марте 2016 года Росавиация разослала аэропортам уведомление о запрете выполнения «Когалымавиа» внутренних и международных рейсов. Ведомство тогда отмечало, что только один из четырех самолетов компании находится в аэропорту базирования и годен к выполнению авиарейсов. В апреле 2017 года Арбитражный суд Москвы по требованию ФНС России признал «Когалымавиа» банкротом.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов, Екатерина Костина.
Теги: Египет , взрыв , бомба , родственники , «Когалымавиа» , крушение А321
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