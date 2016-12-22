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Главное из выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН
Общество, 19:45
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Главное из выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН
Дональд Трамп выступил с речью в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН. Главные заявления 45-го президента США — в обзоре РБК
Дональд Трамп (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Про Сирию

«Мы стремимся к деэскалации сирийского конфликта. Мы хотим найти политическое решение, которое будет уважать волю сирийского народа».

Про Венесуэлу

«Народ Венесуэлы голодает, страна рушится, его демократические институты уничтожают. Эта ситуация совершенно неприемлема, и мы не можем оставаться в стороне и наблюдать. Как у ответственной страны и соседа у нас и у других есть цель. Эта цель — помочь венесуэльцам вновь обрести свободу, возродить их страну и восстановить их демократию».

Про Иран

«Сделка с Ираном была одной из худших и самой неравной из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты. Честно говоря, эта сделка — позор для Соединенных Штатов».

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Про терроризм

«Террористы и экстремисты набирают силу и распространяются по всей планете. Режимы-изгои, представленные и в этом зале, не только поддерживают террористов, но и угрожают другим странам и своим собственным народам самым разрушительным оружием в истории человечества».

Про КНДР

«Если Соединенные Штаты вынудят защищаться или защищать своих союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

Про суверенитет

«Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ, уважение культуры и мирное взаимодействие».

Про американские интересы

«Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить американские интересы на первое место, как и вы — лидеры своих стран — будете и должны всегда ставить интересы ваших стран на первое место».

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Про Кубу

«США противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют мечту кубинцев жить свободно. Моя администрация недавно сообщила, что не снимет санкции с Кубы, пока та не проведет фундаментальные реформы».

Про реформу ООН

«США — одна из 193 стран — членов ООН, а мы платим 22% всего бюджета и даже больше. На самом деле мы платим гораздо больше, чем кто-то думает. На США ложится несправедливое бремя расходов. Но если быть честным, если от этого все заявленные ООН цели могут реализоваться, особенно цель мира, эти инвестиции будут того стоить».

Автор: Ксения Безвиконная.
Теги: США , Генассамблея ООН , Дональд Трамп
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